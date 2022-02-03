Україна вирішила будувати завод "Байрактарів", а Туреччина м’яко "послала" Росію

Співпраця двох країн у сфері оборонних технологій посилюється.

Глава Міноборони України Олексій Резніков анонсував початок будівництва заводу для виробництва безпілотників "Байрактар". Минулого року Україна їх закуповувала у Туреччини. У майбутньому вони будуть вітчизняного виробництва. Це питання, серед іншого, входить до рамок угоди у сфері військових технологій, яку підпишуть у Києві 3 лютого.

Також Резніков повідомив, що буде створено навчальний центр для підготовки українських пілотів для БПЛА різних категорій. Наступне покоління "Байрактарів" буде оснащене українськими двигунами виробництва компанії "Мотор Січ". Вони можуть використовуватися не лише в українських та турецьких збройних силах, а й в інших країнах.

Угода після підписання має ще пройти процедуру ратифікації.

Нагадаємо, Bayraktar – турецька розробка, цей БПЛА відрізняється тривалістю польоту і вже був успішно випробуваний українськими військовими на Донбасі.

Туреччина продовжує постачання такого озброєння в Україну, попри протести російської сторони. Директор зі зв’язків з громадськістю президента Реджепа Тайіпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що співпраця у військовій сфері між Туреччиною та Україною не буде перервана на догоду Росії і не спрямована проти неї. Рахунок продажів безпілотників за останні роки йде на десятки. Є вигода і для турецької сторони: Україна може стати джерелом ідей та технологій для оборонної сфери.

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Як раніше писав "Телеграф", співпраця може розвинутись і на сферу ракетобудування. Про розширення співпраці заговорили ще минулого року, тоді ж Росія різко висловлювалася про використання "Байрактарів" Україною.