Укр

Украина решила строить завод "Байрактаров", а Турция мягко "послала" Россию

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Ударный средневысотный БПЛА Bayraktar Новость обновлена 03 февраля 2022, 12:41
Ударный средневысотный БПЛА Bayraktar

Сотрудничество двух стран в сфере оборонных технологий усиливается.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал начало строительства завода для производства беспилотников "Байрактар". В прошлом году Украина их закупала у Турции. В будущем — они будут отечественного производства. Этот вопрос, среди прочего, входит в рамки соглашения в сфере военных технологий, которое подпишут в Киеве 3 февраля.

Также Резников сообщил, что будет создан учебный центр для подготовки украинских пилотов для БПЛА разных категорий. Следующее поколение "Байрактаров" будет оснащено украинскими двигателями производства компании "Мотор Сич". Они могут использоваться не только в украинских и турецких вооруженных силах, но и в других странах.

Соглашение после подписания еще должно пройти процедуру ратификации.

Напомним Bayraktar – турецкая разработка, этот БПЛА отличается продолжительностью полета и уже был успешно испробован украинскими военными на Донбассе.

Турция продолжает поставки такого вооружения в Украину несмотря на протесты российской стороны. Директор по связям с общественностью президента Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что сотрудничество в военной сфере между Турцией и Украиной не будет прервано в угоду России и не направлено против нее. Счет продаж беспилотников за последние годы идет на десятки. Есть выгода и для турецкой стороны — Украина может стать источником идей и технологий для оборонной сферы.

Как ранее писал "Телеграф", сотрудничество может развиться и на сферу ракетостроения. О расширении сотрудничества заговорили еще в прошлом году, тогда же Россия резко высказывалась про использование "Байрактаров" Украиной.

Теги:
#Украина #Турция #БПЛА #Байрактар #Bayraktar TB2
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