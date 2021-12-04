Укр

Турция передала Украине больше "Байрактаров", чем указано в официальных данных — СМИ

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Bayraktar TB-2
Bayraktar TB-2

Турция и Украина также работают над совместными космическими ракетами.

В скором времени Турция в рамках "тайного соглашения" поставит в Украину еще более двух десятков ударных беспилотников Bayraktar TB-2, которые уже показали себя на Донбассе.

Такую информацию смогло получить авторитетное издание Bloomberg из своих источников в правительстве Турции и руководстве компании, связанной с производителем дронов.

Издание также заявило, что Турция уже поставила в Украину "несколько десятков" "Байрактаров", что больше, чем указано в официальных данных. Вместе с тем комментария относительно количества проданных БПЛА в правительстве Турции давать не стали.

По информации журналистов, еще около 24 дронов будут переданы Украине в ближайшее время.

Один из источников в правительстве страны заявил, что подобные поставки позволяют Турции иметь больше рычагов давления на Россию во время переговоров по Сирии и Ливии.

На поставках беспилотников сотрудничество Украины и Турции не ограничивается. Утверждается, что Анкара ведет переговоры с Киевом относительно совместных работ над космическими ракетами "Зенит-2", что по мнению экспертов может свидетельствовать о разработке Турцией собственных баллистических ракет. В правительстве страны подобные намерения отвергают.

Как сообщалось ранее, глава компании "Baykar" Халюк Байрактар ранее заявлял, что производство и испытания дронов Bayraktar TB-2 хотят наладить в Украине. Для этих целей уже даже был приобретен земельный участок, на котором планируют построить соответствующие предприятия.

Теги:
#Украина #Турция #Bayraktar TB2
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