Турция передала Украине больше "Байрактаров", чем указано в официальных данных — СМИ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1
Турция и Украина также работают над совместными космическими ракетами.
В скором времени Турция в рамках "тайного соглашения" поставит в Украину еще более двух десятков ударных беспилотников Bayraktar TB-2, которые уже показали себя на Донбассе.
Такую информацию смогло получить авторитетное издание Bloomberg из своих источников в правительстве Турции и руководстве компании, связанной с производителем дронов.
Издание также заявило, что Турция уже поставила в Украину "несколько десятков" "Байрактаров", что больше, чем указано в официальных данных. Вместе с тем комментария относительно количества проданных БПЛА в правительстве Турции давать не стали.
По информации журналистов, еще около 24 дронов будут переданы Украине в ближайшее время.
Один из источников в правительстве страны заявил, что подобные поставки позволяют Турции иметь больше рычагов давления на Россию во время переговоров по Сирии и Ливии.
На поставках беспилотников сотрудничество Украины и Турции не ограничивается. Утверждается, что Анкара ведет переговоры с Киевом относительно совместных работ над космическими ракетами "Зенит-2", что по мнению экспертов может свидетельствовать о разработке Турцией собственных баллистических ракет. В правительстве страны подобные намерения отвергают.
Как сообщалось ранее, глава компании "Baykar" Халюк Байрактар ранее заявлял, что производство и испытания дронов Bayraktar TB-2 хотят наладить в Украине. Для этих целей уже даже был приобретен земельный участок, на котором планируют построить соответствующие предприятия.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-