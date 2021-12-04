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Туреччина передала Україні більше "Байрактарів", ніж зазначено в офіційних даних - ЗМІ

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Bayraktar TB-2
Bayraktar TB-2

Туреччина та Україна також працюють над спільними космічними ракетами.

Незабаром Туреччина в рамках "таємної угоди" поставить в Україну ще понад два десятки ударних безпілотників Bayraktar TB-2, які вже показали себе на Донбасі.

Таку інформацію змогло отримати авторитетне видання Bloomberg зі своїх джерел в уряді Туреччини та керівництві компанії, пов’язаної з виробником дронів.

Видання також заявило, що Туреччина вже поставила в Україну "кілька десятків" "Байрактарів", що більше, ніж зазначено в офіційних даних. Водночас коментарі щодо кількості проданих БПЛА в уряді Туреччини давати не стали.

За інформацією журналістів, ще близько 24 дронів буде передано Україні найближчим часом.

Одне з джерел в уряді країни заявило, що подібні постачання дозволяють Туреччині мати більше важелів тиску на Росію під час переговорів щодо Сирії та Лівії.

На постачанні безпілотників співпраця України та Туреччини не обмежується. Стверджується, що Анкара веде переговори з Києвом щодо спільних робіт над космічними ракетами "Зеніт-2", що, на думку експертів, може свідчити про розробку Туреччиною власних балістичних ракет. В уряді країни такі наміри спростовують.

Як повідомлялося раніше, глава компанії "Baykar" Халюк Байрактар раніше заявляв, що виробництво та випробування дронів Bayraktar TB-2 хочуть налагодити в Україні. Для цих цілей вже навіть було придбано земельну ділянку, на якій планують побудувати відповідні підприємства.

Теги:
#Україна #Туреччина #Bayraktar TB2
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