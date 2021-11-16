Оружие, способное решить исход войны: почему Россия так боится сотрудничества Украины и Турции по беспилотникам

Украина может добиться совместного с Турцией производства ударных беспилотников — такая ситуация беспокоит противника на Донбассе

В Минобороны Украины сообщили, что закупят у Турции новые беспилотники Bayraktar. Причем будут они именно украинские, с отечественными двигателями.

Ранее "Телеграф" писал, что Bayraktar уже успешно применяли на Донбассе в октябре против артиллерии оккупационных войск.

Старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер проанализировала для "Телеграфа" развитие военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

"Байрактары" на вооружении ВСУ – с 2019 года

По словам Евгении Габер, за последние несколько лет военно-техническое сотрудничество стало прочной основой для стратегического партнерства Украины и Турции.

"Данное сотрудничество развивается по разным направлениям, в разных проектах. Но беспилотники – это как раз та история, которая показывает, насколько успешной может быть такая кооперация двух стран: объединение технологий, производственных мощностей и финансовых ресурсов", – отмечает аналитик.

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Она акцентирует, что беспилотники, закупленные в Турции, состоят на вооружении ВСУ с 2019 года. Причем как в сухопутных, так и в военно-морских силах.

"В октябре впервые "Байрактар" использовали именно как ударный беспилотник. Ранее их использовали в основном для сбора развединформации. То, что Украина планирует закупить новую партию дополнительных беспилотников – абсолютно логичное продолжение сотрудничества с Турцией. Нам надо защищать свою территориальную целостность. Вместе с тем, как неоднократно подчеркивала украинская сторона, Минобороны, по своему прямому назначению боевые беспилотники будут применять только в случае провокационных действий со стороны российских оккупантов. Именно для защиты украинской земли, наших военнослужащих, а не для эскалации ситуации в районе боевых действий", – подчеркивает Евгения Габер.

Выходим на новый уровень

Аналитик акцентирует, что за последний год украино-турецкое сотрудничество по беспилотникам вышло на новый уровень. И сейчас речь идет не только и не столько о коммерческих сделках (купля-продажа), сколько о совместном производстве БПЛА.

"И тому подтверждение – ряд заявлений и действий в последнее время, – отмечает Евгения Габер. – В том числе подписание соглашения между украинским Минобороны и руководством турецкой компании Bayraktar (производителем одноименных беспилотников) – о строительстве в Украине тренингового центра и центра по техническому обслуживанию "Байрактаров". Также появилась информация, что уже выделена земля – и планируется строительство завода по производству БПЛА "Байрактар" на территории Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в октябре во Львове".

То, что сейчас заключаются соглашения на поставку украинских двигателей турецкой стороне – это очередные шаги в правильном направлении, уверена эксперт. Конечной целью такого сотрудничества, по ее словам, является долгосрочное партнерство по совместному производству различных видов вооружений. В том числе для их поставки на рынки третьих стран.

БПЛА позволяют кардинально изменить ход военных действий

Российская сторона остро реагирует на подобное сотрудничество между Украиной и Турцией, на использование украинской стороной БПЛА "Байрактар". Резкие выпады делали уже глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Владимир Путин.

"Важно понимать, что беспилотники – тот вид вооружений, который позволяет кардинально изменить расстановку сил и ход военных действий. Равно как их исход, – поясняет Евгения Габер. – Достаточно вспомнить, как год назад успешно применялись Азербайджаном беспилотники в Нагорном Карабахе. Равно как они показали себя в Ливии, в Сирии. Они позволяют без использования тяжелой артиллерии обеспечить значительное превосходство в случае эскалации боевых действий".

По мнению аналитика, сотрудничество Украины и Турции, в том числе в ракурсе беспилотников, способствует укреплению обороноспособности наших стран, сдерживанию РФ, да еще и несет экономические выгоды с точки зрения возможности выхода со своей военно-технической продукцией на мировые рынки.

"Прогнозирую продолжение и расширение этого сотрудничества, несмотря на противодействие со стороны РФ", – резюмирует Евгения Габер.

Ранее в Минобороны Украины отметили, что беспилотники применяют для защиты независимости Украины согласно 51 части статута ООН. Кроме дюжины БПЛА Bayraktar, которые уже есть на вооружении, сообщалось о закупке вдвое большего количества.

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук в интервью "Телеграфу" прогнозировал, что использование боевых беспилотников приведет Донбасс к войне нового уровня.