Укр

В ЕС пригрозили Путину "чрезвычайно сложными последствиями" из-за Украины

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
107
Владимир Путин Новость обновлена 15 ноября 2021, 21:38
Владимир Путин

Передвижения российских войск у украинских границ не остались незамеченными

В понедельник, 15 ноября, в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел Евросоюза, по итогам которой прозвучало несколько критических заявлений в адрес президента России Владимира Путина, стягивающего военных к границам Украины.

В частности, их озвучили коллеги Украины по "нормандскому формату", сообщает "Телеграф".

Слова коллег из Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана передал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия", — подчеркнул он.

Также осудил Россию и высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеф Боррель.

Он заявил, что факт перемещения российских войск вблизи украинской границы важен и вызывает беспокойство, и ЕС продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Боррель обратил внимание на то, что после учений российские военные отошли от украинских границ, но оставили там много техники, ввиду чего смогут в короткие сроки вернуться обратно готовыми к боевым действиям.

Как сообщал "Телеграф", ранее сразу несколько авторитетных изданий заявляли о перемещении российской военной техники к границам Украины.

На фоне этого Британия заявила о готовности перебросить в Украину спецназ и десант в короткие сроки.

Теги:
#Украина #Россия #Евросоюз #Военные
Вакцинация
Украина
Вакцинированным украинцам будут платить деньги, но потратить их можно не на все
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вакцинация
Вакцинированным украинцам будут платить деньги, но потратить их можно не на все
Дата публикации
Категория
Ситуация на польско-белорусской границе
Мигранты VS польская армия: могут ли беженцы взять курс на Украину (карта)
Дата публикации
Категория
Карантин
Еще одна область Украины отправляется в "красную зону"
Дата публикации
Категория
Вакцинация в Украине
В Минздраве расставили все точки над "і" в вопросе, умирают ли украинцы после прививки от COVID-19
Дата публикации
Категория
Елена Шуляк
Новое лицо "Слуги народа": партия выбрала "наследницу" Корниенко