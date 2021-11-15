В ЕС пригрозили Путину "чрезвычайно сложными последствиями" из-за Украины
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Передвижения российских войск у украинских границ не остались незамеченными
В понедельник, 15 ноября, в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел Евросоюза, по итогам которой прозвучало несколько критических заявлений в адрес президента России Владимира Путина, стягивающего военных к границам Украины.
В частности, их озвучили коллеги Украины по "нормандскому формату", сообщает "Телеграф".
Слова коллег из Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана передал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Если Россия решится на широкомасштабную военную операцию против Украины, это будет иметь для нее чрезвычайно сложные последствия", — подчеркнул он.
Также осудил Россию и высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеф Боррель.
Он заявил, что факт перемещения российских войск вблизи украинской границы важен и вызывает беспокойство, и ЕС продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Кроме того, Боррель обратил внимание на то, что после учений российские военные отошли от украинских границ, но оставили там много техники, ввиду чего смогут в короткие сроки вернуться обратно готовыми к боевым действиям.
Как сообщал "Телеграф", ранее сразу несколько авторитетных изданий заявляли о перемещении российской военной техники к границам Украины.
На фоне этого Британия заявила о готовности перебросить в Украину спецназ и десант в короткие сроки.
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