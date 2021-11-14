Британия может развернуть войска в Украине: бойцы уже готовы к десантированию

Десантники могут прибыть в Украину в течение 36 часов после соответствующего приказа.

Великобритания заявила о готовности разместить свои войска в Украине на фоне растущих опасений о вторжении российских войск в нашу страну.

Об этом пишет британское издание Mirror.

По его информации, речь идет о группировке спецназовцев (SAS) и десантников (Paras) численностью в 600 человек. Они были предупреждены о том, что могут быть направлены в Украину в самые сжатые сроки.

Подготовка к отправке началась после заявлений глав Минобороны страны и разведывательной службы МИ-6 о том, что российский президент Владимир Путин может представлять угрозу для Украины и всех стран Запада.

Кроме спецназа и десантников в группировку также входят инженеры, медики, разведчики и связисты.

Источник издания говорит, что оборудование этих бойцов "уже упаковано" и они готовы даже к ситуации, когда им придется десантироваться на парашютах.

После получения "зеленого света" британские войска могут быть развернуты в Украине в течение 36 часов.

При этом руководитель штаба обороны Британии Ник Картер предупредил, что угроза вторжения российских войск сейчас выше, чем во времена холодной войны.

Рост напряжения издание связывает не только с наращиванием военной группировки войск РФ на границе с Украиной, но и с миграционным кризисом на границе Беларуси и Польши, где тысячи беженцев пытались штурмом прорваться сквозь ограждение и таки попасть в ЕС.

В то же время в Кремле говорят, что никак не связаны с ситуацией с мигрантами, а причиной увеличения своей активности называют военные учения стран НАТО в Черном море.