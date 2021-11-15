У ЄС пригрозили Путіну "надзвичайно складними наслідками" через Україну

Пересування російських військ біля українських кордонів не залишилося непоміченим

У понеділок, 15 листопада, у Брюсселі відбулася зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, за підсумками якої пролунало кілька критичних заяв на адресу президента Росії Володимира Путіна, який стягує військових до кордонів України.

Зокрема, їх озвучили колеги України за "нормандським форматом", повідомляє "Телеграф".

Слова колег із Німеччини Гайко Мааса та Франції Жан-Іва Ле Дріана передав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Якщо Росія зважиться на широкомасштабну військову операцію проти України, це матиме для неї надзвичайно складні наслідки", — наголосив він.

Також засудив Росію та високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він заявив, що факт переміщення російських військ поблизу українського кордону є важливим і викликає занепокоєння, і ЄС продовжить підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, Боррель звернув увагу на те, що після навчань російські військові відійшли від українських кордонів, але залишили там багато техніки, через що зможуть у короткий термін повернутися готовими до бойових дій.

Як повідомляв "Телеграф", раніше відразу кілька авторитетних видань заявляли про переміщення російської військової техніки до кордонів України.

На тлі цього Британія заявила про готовність перекинути в Україну спецназ та десант у короткі терміни.