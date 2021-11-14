Британія може розгорнути війська в Україні: бійці вже готові до десантування

Десантники можуть прибути до України протягом 36 годин після наказу.

Великобританія заявила про готовність розмістити свої війська в Україні на тлі побоювань про вторгнення російських військ до нашої країни.

Про це пише британське видання Mirror.

За його інформацією, йдеться про угруповання спецпризначенців (SAS) та десантників (Paras) чисельністю до 600 осіб. Вони були попереджені про те, що можуть бути направлені в Україну в найкоротші терміни.

Підготовка до відправлення розпочалася після заяв глав Міноборони країни та розвідувальної служби МІ-6 про те, що російський президент Володимир Путін може становити загрозу для України та всіх країн Заходу.

Окрім спецпризначенців та десантників до угруповання також входять інженери, медики, розвідники та зв’язківці.

Джерело видання каже, що обладнання цих бійців "уже запаковано" і вони готові навіть до ситуації, коли їм доведеться десантуватися на парашутах.

Після отримання "зеленого світла" британські війська можуть розгорнутися в Україні протягом 36 годин.

При цьому керівник штабу оборони Британії Нік Картер попередив, що загроза вторгнення російських військ зараз вища, ніж за часів холодної війни.

Зростання напруги видання пов’язує не лише з нарощуванням військового угруповання військ РФ на кордоні з Україною, а й з міграційною кризою на кордоні Білорусі та Польщі, де тисячі біженців намагалися штурмом прорватися крізь огорожу і потрапити в ЄС.

Водночас у Кремлі кажуть, що ніяк не пов’язані із ситуацією з мігрантами, а причиною збільшення своєї активності називають військові навчання країн НАТО у Чорному морі.