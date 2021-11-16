Зброя, здатна вирішити результат війни: чому Росія так боїться співпраці України та Туреччини щодо безпілотників

Україна може досягти спільного з Туреччиною виробництва ударних безпілотників — така ситуація турбує супротивника на Донбасі

У Міноборони України повідомили, що закуплять у Туреччини нові безпілотники Bayraktar. Причому вони будуть саме українські, з вітчизняними двигунами.

Раніше "Телеграф" писав, що Bayraktar вже успішно застосовували на Донбасі у жовтні проти артилерії окупаційних військ.

Старший аналітик Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер проаналізувала для "Телеграфа" розвиток військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною.

"Байрактари" на озброєнні ЗСУ – з 2019 року

За словами Євгенії Габер, за останні кілька років військово-технічна співпраця стала міцною основою для стратегічного партнерства України та Туреччини.

"Ця співпраця розвивається за різними напрямками, у різних проєктах. Але безпілотники – це якраз та історія, яка показує, наскільки успішною може бути така кооперація двох країн: об’єднання технологій, виробничих потужностей та фінансових ресурсів", – зазначає аналітик.

Читайте також: Категорія Україна У Туреччині розкритикували Україну за "Байрактари" У МЗС країни кажуть, що БПЛА Bayraktar в Україні вже не є турецькими.

Вона наголошує, що безпілотники, закуплені в Туреччині, перебувають на озброєнні ЗСУ з 2019 року. Причому як у сухопутних, так і у військово-морських силах.

"У жовтні вперше "Байрактар" використовували саме як ударний безпілотник. Раніше їх використали в основному для збору розвідінформації. Те, що Україна планує закупити нову партію додаткових безпілотників – абсолютно логічне продовження співпраці з Туреччиною. Нам треба захищати свою територіальну цілісність. Разом з тим, як неодноразово наголошувала українська сторона, Міноборони, за своїм прямим призначенням бойові безпілотники буде застосовувати лише у разі провокаційних дій з боку російських окупантів. Саме для захисту української землі, наших військовослужбовців, а не для ескалації ситуації в районі бойових дій", – наголошує Євгенія Габер.

Виходимо на новий рівень

Аналітик наголошує, що за останній рік українсько-турецька співпраця з безпілотниками вийшла на новий рівень. І зараз йдеться не тільки і не так про комерційні угоди (купівля-продаж), як про спільне виробництво БПЛА.

"І тому підтвердження – низка заяв та дій останнім часом, – зазначає Євгенія Габер. – У тому числі підписання угоди між українським Міноборони та керівництвом турецької компанії Bayraktar (виробником однойменних безпілотників) – про будівництво в Україні тренінгового центру та центру з технічного обслуговування "Байракторів". Також з’явилася інформація, що вже виділено землю – і планується будівництво заводу з виробництва БПЛА "Байрактар" на території України. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у жовтні у Львові".

Те, що зараз укладаються угоди на постачання українських двигунів турецькій стороні – це чергові кроки у правильному напрямку, впевнена експерт. Кінцевою метою такого співробітництва, за її словами, є довгострокове партнерство щодо спільного виробництва різних видів озброєнь. У тому числі для їхнього постачання на ринки третіх країн.

БПЛА дозволяють кардинально змінити хід воєнних дій

Російська сторона гостро реагує на таку співпрацю між Україною та Туреччиною, використання українською стороною БПЛА "Байрактар". Різкі випади робили вже голова МЗС РФ Сергій Лавров, президент Володимир Путін.

"Важливо розуміти, що безпілотники — той вид озброєнь, який дозволяє кардинально змінити розстановку сил і хід військових дій. Так само як їх результат, — пояснює Євгенія Габер. — Досить згадати, як рік тому успішно застосовувалися Азербайджаном безпілотники в Нагірному Карабаху, показали себе в Лівії, у Сирії. Вони дозволяють без використання важкої артилерії забезпечити значну перевагу у разі ескалації бойових дій".

Читайте також: Категорія Політика У ЄС пригрозили Путіну "надзвичайно складними наслідками" через Україну Пересування російських військ біля українських кордонів не залишилося непоміченим

На думку аналітика, співпраця України та Туреччини, у тому числі в ракурсі безпілотників, сприяє зміцненню обороноздатності наших країн, стримуванню РФ та ще й несе економічні вигоди з точки зору можливості виходу зі своєю військово-технічною продукцією на світові ринки.

"Прогнозую продовження та розширення цієї співпраці, незважаючи на протидію з боку РФ", — резюмує Євгенія Габер.

Раніше у Міноборони України зазначили, що безпілотники застосовують для захисту незалежності України відповідно до 51 частини статуту ООН. Крім дюжини БПЛА Bayraktar, які вже є на озброєнні, повідомлялося про закупівлю вдвічі більшої кількості.

Колишній розвідник, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" Андрій Римарук в інтерв’ю "Телеграфу" прогнозував, що використання бойових безпілотників призведе до війни нового рівня на Донбасі.