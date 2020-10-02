Ан-2 превратили в беспилотники: как Азербайджан вскрывает армянские системы ПВО в Нагорном Карабахе

В Сети показали, как армии Азербайджана удается вскрывать противовоздушную оборону противника с последующем подавлением.

За время новой фазы конфликта в Нагорном-Карабахе множество раз сообщалось о появлении старых бипланов Ан-2 вдоль линии фронта, однако "кукурузники" были переоборудованы в беспилотные аппараты при помощи сравнительно дешевых конвертируемых кит наборов и управлялись по радиоканалу с земли на удалении в 12 км.

Об этом написал основатель Defence Blog Дилан Малясов.

Отмечается, что новые спутниковые снимки показали, что в аэропорту Евлаха сконцентрировано более 50 Ан-2.

Какой системой пользуется Азербайджан:

1. Ан-2 взлетает

2. Пилот осуществляет прыжок с парашютом

3. Самолет доводится до определенной точки

4. Его сбивает ПВО

5. Тут же прилетает беспилотник и разбивает ПВО

Отметим, что в Украине такой самолет стоит от 10 000 долларов.

Напомним, в Новом Карабахе не утихают военные действия между Азербайджаном и Арменией. Украинский эксперт проанализировал сложившуюся ситуацию и дал прогноз на ближайшее будущее.

Телеграф следит за происходящим в регионе. Подробнее узнать о деталях конфликта в Нагорном Карабахе вы можете в нашем материале.