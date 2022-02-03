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У Лукашенка викликають "на килим" посла України: в усьому винен безпілотник

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Апарат нібито запустили для розвідки, проте Україна цю інформацію спростувала Новина оновлена 03 лютого 2022, 11:44
Апарат нібито запустили для розвідки, проте Україна цю інформацію спростувала

Послу висловили протест за те, чого Україна навіть не робила

У четвер, 3 лютого, "на килим" у МЗС Білорусі викликали посла України Ігоря Кізіма, якому доведеться розплачуватись за "проліт" українського безпілотника над країною Олександра Лукашенка, якого навіть не було.

Як розповіли у відомстві, Кізіму оголосили "рішучий протест у зв’язку із цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі".

Випадок нібито трапився ще 24 січня. Пропагандистські ЗМІ Росії та Білорусі заявили, що "літальний апарат НАТО" запустили нібито для нелегальної розвідки над військовим полігоном "Брестський".

Тим часом у МЗС України взагалі спростували запуск безпілотника. За словами спікера відомства Олега Ніколенка, ця інформація — чергова провокація так званої влади Білорусі, і Україна просить їх не підігравати у цьому Росії.

Нагадаємо, 2 лютого проросійські бойовики обстріляли з безпілотника контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове" в Донецькій області. Дивом ніхто не постраждав: одного з українських військових могло поранити, проте його врятував від уламка гранати металевий жетон.

Також нагадаємо, що 26 грудня український військовослужбовець отримав тяжке поранення на Донбасі через те, що БЛА скинув із повітря гранати.

Теги:
#Протест #Білорусь #Безпілотник #Ігор Кизим
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