На Донбасі окупанти застосували безпілотник: український захисник отримав тяжкі поранення

Пораненого бійця доправили до шпиталю.

У неділю, 26 грудня, український військовослужбовець зазнав тяжкого поранення на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

У повідомленні зазначається, що станом на 17.00 було зафіксовано п’ять обстрілів з боку окупантів.

Зокрема застосування противником гранатометів різних систем було зафіксовано у Південного, Пісок, Новолуганського та Шумів. А неподалік Талаківки окупанти здійснили скидання гранат із безпілотника.

Внаслідок дій російських найманців один військовослужбовець отримав поранення. Його стан оцінюється як важкий. Бійця доправили до шпиталю.

У відповідь українські захисники застосовували дозволену "мінськими угодами" зброю, щоб змусити супротивника припинити обстріл.

Як повідомлялося раніше, у російських ЗМІ нещодавно з’явилася інформація про нібито 10 кроків, запропонованих українською владою для вирішення конфлікту на Донбасі. Зокрема в них йдеться про особисту зустріч між президентами України та Росії, новий саміт лідерів країн "нормандського формату", а також імплементацію "формули Штайнмайєра".