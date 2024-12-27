Церковне свято 27 грудня: що заборонено робити сьогодні, щоб не впустити біди в дім
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Дізнайтеся про головні заборони та важливі традиції цього дня
У п’ятницю, 27 грудня, православні та греко-католики вшановують пам’ять апостола першомученика та архідиякона Стефана. До того, як Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, це церковне свято припадало на 9 січня.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Слід взяти до уваги ці поради.
Апостол Стефан жив у І столітті, в Єрусалимі. Він був обраний дияконом і повинен був підтримувати порядок при роздачі милостині бідним і надавати іншим допомогу. Але одного разу його звинуватили в наклепі й Стефанові довелося постати перед судом. Під час своєї промови, як мовиться в переказі, він побачив над собою відкрите небо та Ісуса Христа, він сказав про це, але ті, хто засідав у суді, накинулися, потягли його за місто і побили камінням. Стефан постраждав за віру і став першим християнським мучеником.
Що можна робити 27 грудня
- Цього дня заведено звертатися з молитвами до святого Стефана та просити у нього зміцнення віри та душевного спокою.
- Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, слід виявляти милосердя та допомогу оточуючим. Можна зробити щедру пожертву.
- Зважаючи на те, що святий Стефан вважається покровителем рогатої худоби, у цей день слід подбати про тварин. У народі худобу годували частуванням, напували водою зі срібного посуду, щоб був добрий урожай у новому році.
Що не можна робити 27 грудня
- У це свято церква забороняє нецензурно виражатися, виявляти заздрість, жадібність, розпускати плітки та наклепувати інших людей. Це може призвести до серйозних наслідків.
- Сьогодні не можна сваритися та ображати інших людей, вважається, що це принесе біди в дім.
- Згідно з народними прикметами, 27 грудня не можна викидати хлібні крихти, бо вони символізують достаток. Їх краще згодувати птахам чи тваринам.
Раніше "Телеграф" ділився листівками для привітання з Новим роком. Не забудьте привітати своїх друзів та близьких.