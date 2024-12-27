Церковне свято 27 грудня: що заборонено робити сьогодні, щоб не впустити біди в дім

Дізнайтеся про головні заборони та важливі традиції цього дня

У п’ятницю, 27 грудня, православні та греко-католики вшановують пам’ять апостола першомученика та архідиякона Стефана. До того, як Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, це церковне свято припадало на 9 січня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Слід взяти до уваги ці поради.

Апостол Стефан жив у І столітті, в Єрусалимі. Він був обраний дияконом і повинен був підтримувати порядок при роздачі милостині бідним і надавати іншим допомогу. Але одного разу його звинуватили в наклепі й Стефанові довелося постати перед судом. Під час своєї промови, як мовиться в переказі, він побачив над собою відкрите небо та Ісуса Христа, він сказав про це, але ті, хто засідав у суді, накинулися, потягли його за місто і побили камінням. Стефан постраждав за віру і став першим християнським мучеником.

Що можна робити 27 грудня

Цього дня заведено звертатися з молитвами до святого Стефана та просити у нього зміцнення віри та душевного спокою.

Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, слід виявляти милосердя та допомогу оточуючим. Можна зробити щедру пожертву.

Зважаючи на те, що святий Стефан вважається покровителем рогатої худоби, у цей день слід подбати про тварин. У народі худобу годували частуванням, напували водою зі срібного посуду, щоб був добрий урожай у новому році.

Що не можна робити 27 грудня

У це свято церква забороняє нецензурно виражатися, виявляти заздрість, жадібність, розпускати плітки та наклепувати інших людей. Це може призвести до серйозних наслідків.

Сьогодні не можна сваритися та ображати інших людей, вважається, що це принесе біди в дім.

Згідно з народними прикметами, 27 грудня не можна викидати хлібні крихти, бо вони символізують достаток. Їх краще згодувати птахам чи тваринам.

Раніше "Телеграф" ділився листівками для привітання з Новим роком. Не забудьте привітати своїх друзів та близьких.