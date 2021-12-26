На Донбассе оккупанты применили беспилотник: украинский защитник получил тяжелые ранения

Раненого бойца доставили в госпиталь.

В воскресенье, 26 декабря, украинский военнослужащий получил тяжелое ранение на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

В сообщении указывается, что по состоянию на 17:00 было зафиксировано пять обстрелов со стороны оккупантов.

В частности применение противником гранатометов разных систем было зафиксировано у Пивденного, Песок, Новолуганского и Шумов. А неподалеку Талаковки оккупанты совершили сброс гранат с беспилотника.

В результате действий российских наемников один военнослужащий получил ранения. Его состояние оценивается, как тяжелое. Бойца доставили в госпиталь.

В ответ украинские защитники применяли разрешенное "минскими соглашениями" оружие, чтобы вынудить противника прекратить обстрелы.

Как сообщалось ранее, в российских СМИ недавно появилась информация о якобы 10 шагах предложенных украинскими властями для решения конфликта на Донбассе. В частности в них идет речь о личной встрече между президентами Украины и России, новом саммите лидеров стран "нормандского формата", а также об имплементации "формулы Штайнмайера".