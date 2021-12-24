"Зрада" або фейк: росЗМІ "злили" текст нібито пропозицій Зеленського щодо Донбасу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 74
Справжність викладених кроків поки що не підтверджена, але деякі з них офіційно озвучувалися президентом.
Поки у Тристоронній контактній групі сподіваються на перемир’я у новорічні свята, було оприлюднено передбачуваний текст кроків, які пропонувала Україна США, Франції, Німеччини та Росії для вирішення ситуації на Донбасі.
Зміст документа опублікував "Комерсант".
У першому пункті йдеться про поновлення режиму припинення вогню з 10 грудня.
У другому — про початок роботи двох нових пунктів контролю в’їзду-виїзду та відновлення роботи раніше закритих, а також зміни їхнього режиму роботи у свята.
У третьому — підготовка списків щодо обміну полоненими та завершення процедур щодо осіб, які хочуть до ОРДЛО чи РФ.
У четвертому – повернення до розгляду законопроекту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України" з імплементацією в ньому "формули Штайнмайєра".
У п’ятому – доступ моніторингової спецмісії ОБСЄ на території України.
У шостому — розмова президента Володимира Зеленського з головою РФ Володимиром Путіним про уповноважених на переговори про транзит газу з 2024 року, деескалацію на кордоні, режим припинення вогню, сприяння в обміні полоненими.
У сьомому – підготовка зустрічі президентів України та РФ.
На восьмому кроці – захід має відбутися.
У дев’ятому – проведення зустрічі "нормандського формату".
У десятому — обговорення та погодження у Тристоронній контактній групі законів про місцеве самоврядування в ОРДЛО з "формулою Штайнмайєра", амністію, децентралізацію (з урахуванням ОРДЛО), про спецекономічну зону, про проведення місцевих виборів до ОРДЛО та їх особливості. Йдеться також і про подальше внесення до Верховної Ради.
Частину цих кроків уже не реалізовано. ТКГ не збиратиметься до кінця січня. З українського боку справжність тексту не підтвердили та не спростували.
Раніше "Телеграф" писав, що під час пресконференції Володимир Путін зробив кілька заяв про Україну. Зокрема, він висловився, що з вини Києва на Донбасі триває обстріл і що Росія хоче добросусідських відносин.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-