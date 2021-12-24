"Зрада" или фейк: росСМИ "слили" текст якобы предложений Зеленского по Донбасу
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Подлинность изложенных шагов пока не подтверждена, но некоторые из них официально озвучивались президентом.
Пока в Трехсторонней контактной группе надеются на перемирие в новогодние праздники, был обнародован предполагаемый текст шагов, которые предлагала Украина США, Франции, Германии и России для решения ситуации на Донбассе.
Содержание документа опубликовал "Коммерсант".
В первом пункте идет речь о возобновлении режима прекращения огня с 10 декабря.
Во втором — про начало работы двух новых пунктов контроля въезда-выезда и возобновление работы ранее закрытых, а также изменения их режима работы в праздники.
В третьем — подготовка списков по обмену пленными и завершение процедур в отношении лиц, которые хотят в ОРДЛО или РФ.
В четвертом — возвращение к рассмотрению законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементацией в нем "формулы Штайнмайера".
В пятом — доступ мониторинговой спецмиссии ОБСЕ на территории Украины.
В шестом — разговор президента Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным про уполномоченных на переговоры о транзите газа с 2024, деэскалации на границе, режиме прекращения огня, содействии в обмене пленными.
В седьмом — подготовка встречи президентов Украины и РФ.
На восьмом шаге — мероприятие должно состояться.
В девятом — проведение встречи "нормандского формата".
В десятом — обсуждение и согласование в Трехсторонней контактной группе законов о местном самоуправлении в ОРДЛО с "формулой Штайнмайера", амнистии, децентрализации (с учетом ОРДЛО), о спецэкономической зоне, о проведении местных выборов в ОРДЛО и их особенностях. Идет речь также и о последующем внесении в Верховную Раду.
Часть этих шагов уже не реализована. ТКГ не будет собираться до конца января. С украинской стороны подлинность текста не подтвердили и не опровергли.
Ранее "Телеграф" писал, что во время пресс-конференции Владимир Путин сделал несколько заявлений про Украину. В частности, он вісказал мнение, что по вине Киева на Донбассе продолжаются обстрелы и что Россия хочет добрососедских отношений.
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