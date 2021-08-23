Украина делает важный шаг для возвращения Крыма и Донбасса, но есть проблемы

На сайте Верховной Рады Украины неожиданно появился текст законопроекта о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. Это стало причиной жалоб президента РФ Владимира Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель. Глава Кремля уверял немецкого лидера, что Украина готовится принять ряд законов, которые якобы противоречят Минским соглашениям.

Указанный законопроект в ракурсе реинтеграции Донбасса оценил для "Телеграфа" политический эксперт, правозащитник Вячеслав Лихачев.

"Сам факт внесения на рассмотрение парламента законопроекта отражает сочетание объективной необходимости и субъективной заинтересованности власти. Первая заключается в потребности по возможности четкого понимания и украинским обществом, и населением оккупированных территорий, и нашими международными партнерами как общих подходов власти к деоккупации, так и всех процедур переходного периода. Другими словами, давно пора внести ясность в обсуждающиеся годами вопросы, по которым Украина как государство официально своей позиции еще не сформулировала. Вторая – в необходимости власти выработать свою линии перед лицом критики со стороны оппозиции – как национально-патриотической, так и пророссийской", – поясняет Вячеслав Лихачев.

Кроме того, акцентирует он, на внутриполитической арене и сам по себе факт активного обращения к теме Донбасса и Крыма – это беспроигрышная имиджевая кампания, на которой можно зарабатывать очки, не делая ничего в практической сфере. Только высказывая теоретические фантазии о том, как оно всё будет, когда "мы победим".

"Если говорить об этом достаточно уверенно и детально, то может сложиться впечатление, что мы движемся к той самой победе, – отмечает Вячеслав Лихачев. – Инициатива полезна и для внешнеполитического употребления: Украина показывает, что продолжает прикладывать усилия для деоккупации неподконтрольных правительству территорий и нормализации (в перспективе) жизни их населения. Когда правительство демонстрирует, что точно знает, что будет делать, когда ситуация принципиальным образом изменится – это всегда производит благоприятное впечатление. Хорошо, к тому же, демонстрировать при этом конструктивное мышление, цивилизованные подходы и миролюбивые интенции. И эту функцию законопроект, на мой взгляд, вполне выполняет. Ну, и сам факт постоянного присутствия в повестке дня проблематики деоккупации тоже, безусловно, идет на пользу и власти, и стране".

Но если имиджевую функцию законопроект, по мнению эксперта, успешно выполняет, то к содержательной стороне есть вопросы.

"К сожалению, несмотря на обилие пафоса и долгий период разработки, текст не выглядит концептуально цельным, а формулировки – достаточно четкими, – считает Вячеслав Лихачев. – В некоторых пунктах наблюдатели уже увидели значительные риски. Речь идет, например, о возможности установления прямых контактов между органами государственной власти Украины и оккупационными администрациями; налаживании финансовых и экономических связей с оккупированными территориями; возможности объявлять территории административных единиц деоккупированными без контроля над государственной границей; и тому подобное".

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак считает, что раздача паспортов РФ на Донбассе может свидетельствовать о планах поглощения оккупированных территорий Россией.

Ранее мы писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ могут освободить оккупированный Донбасс, однако у данного решения слишком высокая цена — жизни десятков тысяч людей.