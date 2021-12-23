Абсурд, війна та Зеленський: ТОП-7 заяв Путіна про Україну

Основні меседжі виступи російського лідера, як і раніше, мають антиукраїнський характер

У четвер, 23 грудня, на території московського "Манежу" відбулася прес-конференція російського президента Володимира Путіна. Політик зазвичай зустрічається з журналістами наприкінці кожного року, підбиваючи певні підсумки своєї роботи. Цього року достатньо уваги було приділено темі відносин із Україною.

"Телеграф" зробив добірку найодіозніших заяв Путіна про нашу державу.

Війну провокує не Росія

Імовірність воєнних дій, спрямованих проти України, є. Проте, як запевняє Володимир Путін, Росія лише готується захищатися від можливої загрози з боку НАТО. Главу Кремля лякає ймовірне розміщення іноземної зброї в Україні, а вона ж поки навіть ще не стала повноцінним членом Альянсу.

"А баба Яга проти" ©

Безпосередньо пов’язано з ймовірністю військових дій і заява Путіна про те, що РФ доводиться жити, "постійно оглядаючись" на рішення та дії української влади. Саме тому, вважає російський президент, НАТО має гарантувати, що Україна не стане членом об’єднання — для спокійного існування Росії.

Читайте також: Категорія Новини Росії Ракети долетять за 10 хвилин: Путін зробив нову заяву про Україну У Кремлі продовжують говорити про ймовірну загрозу з боку США, а також про продовження військових дій на Донбасі з боку України

Україну створили штучно у 20-х роках

Однією з найабсурдніших думок, висловлених Путіним під час пресконференції, стала заява про історичні витоки виникнення України. Виявляється, наша держава за своє існування має бути вдячною нікому іншому, як Володимиру Леніну, адже до СРСР історії не було зовсім .

Майбутнє Донбасу в руках Донбасу

Під час спілкування з журналістами від Путіна вкотре прозвучали слова, що Росія не є стороною конфлікту на сході України. На думку російського лідера, вони лише посередники, а доля окупованих територій може вирішитись винятково місцевими жителями. Ну а Україна, стандартно, у промовах Путіна стала крайньою, бо збирається "ввести війська на цю територію".

Українці живуть у повній злиднях

Проблема багатьох гучних заяв Володимира Путіна полягає в їхній протилежності одна одній. Таким чином виявилося, що Україна, країна, яка нібито "готова витрачати мільйони на війну з Донбасом і розміщення баз НАТО на своїй землі", насправді... загинається від злиднів. За словами президента Росії, звісно. У цьому ж контексті пролунав і традиційний натяк про підготовку українців до "холодної зими" — мовляв, знову без російського газу.

Президента України оточили радикали

Однією із проблем нинішньої ситуації в Україні Володимир Путін вважає поведінку президента Володимира Зеленського. Глава Кремля переконаний, що його український колега знаходиться під впливом "нациків". Це нібито призводить до неправильної роботи судової системи та застосування санкцій проти своїх громадян — прямий натяк на справу проти Віктора Медведчука, і навіть до вбивств на вулиці.

Росія просто хоче дружити

Цікаво, що після всіх недоліків України, перерахованих Володимиром Путіним, зрештою він заявив, що РФ усього лише намагається бути хорошим сусідом. Щоправда, фраза "вибудувати відносини, що називається, за всяку ціну" викликає деякі побоювання у доброті таких намірів.

Офіційної реакції українських політиків на гучні заяви російського лідера поки що не було.

Звісно, під час пресконференції Путіна порушувалися й багато інших питань, зокрема внутрішні. "Телеграф" писав, що президент Росії самостійно дав "рецепт", як можна сприяти завершенню існування Росії як держави.