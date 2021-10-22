Феміда для Медведчука — хто відстоює інтереси кума Путіна у Верховному суді

Чи потягне за собою свої зв’язки в судах обвинувачений в державній зраді нардеп Віктор Медведчук

У поточному опалювальному сезоні Україна готується зіткнутися з проблемами через брак вугілля, і як наслідок, електроенергії. У 2014 році розв'язувати цю проблему «допомагав» вугільний бізнесмен Сергій Кузяра, що нині перебуває під слідством як організатор постачання вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію в інтересах нардепа, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Однак Кузяра постачав підозрюваного в зраді політика не тільки «чорне золото», а й лояльних юристів, які нині представляють інтереси Віктора Медведчука у Верховному суді України.

Як це відбувається — розбирався «Телеграф».

Почав з вугілля — продовжив суддями

47-річний Сергій Кузяра народився в Макіївці в шахтарській сім’ї, нехай остання й прибула на Донбас з Львівської області. У 1985 році батько Сергія — Володимир Кузяра, став генеральним директором об’єднання «Макіївкавугілля», що й зумовило подальше блискуче майбутнє Сергія Кузяри.

Закінчивши Донецький політехнічний інститут, Сергій навчався в США і Києво-Могилянській бізнес-школі, але працювати почав під крилом батька в компанії «Макуглекокс», правда, вже в 1997 році Кузяра-старший помер.

Проте Сергій Кузяра зміг відмінно вписатися в вугільний бізнес Донбасу, спершу попрацювавши в компанії «АРС», а з 2011 року в Донбаському розрахунково-фінансовому центрі, що належить не кому-небудь, а Олександру Януковичу, сину тодішнього президента України. Працював він і радником у цілого ряду міністрів вугільної промисловості.

Олександр Янукович з батьком

Репутація у бізнесмена була, прямо скажемо, далеко не найкращою, але до пори до часу це сходило йому з рук.

Апофеозом впливу Сергія Кузяри стало блокування постачання вугілля з ПАР і укладення договору на постачання вугілля з території тимчасово непідконтрольних територій Донбасу у 2014 році.

Але саме цей епізод Генеральна прокуратура України трактувала як фінансування тероризму та держзраду Віктора Медведчука, хоча захист останнього й намагається переконати суддів, що все було законно.

Менш як місяць тому, 23 вересня, Сергій Кузяра був екстрадований з Туреччини в Україну і заарештований як учасник схеми з купівлі вугілля в ОРДЛО коштом держбюджету на 1,5 млрд грн.

З юрисконсультів у Верховний Суд України

Втім, Сергій Кузяра, попри встановлену йому заставу в 500 мільйонів гривень, може бути більш-менш спокійний, адже чого-чого, а зв’язків в судових колах у його партнера Віктора Медведчука вистачає. Причому деякі з цих зв’язків приніс йому саме Кузяра.

Одній випускниці Армавірського юридичного технікуму було призначено у 2001 році стати суддею в незалежній Україні, а у 2017 році — суддею Верховного суду України.

Звали цю випускницю Раїса Ханова й одним з її перших місць роботи, за даними ЗМІ, стало об’єднання «Макіївкавугілля», на чолі якого стояв Володимир Кузяра. Як пишуть медіа, ставши «сімейним» юристом Кузяр згодом Раїса Ханова придбала більше довіри, і оскільки покровителі зрозуміли, наскільки важливий не просто «свій» юрист, а «свій» суддя, допомогли їй стати у 2001 році суддею Господарського суду Донецької області.

Кар’єра Раїси Ханової йшла неспішно, але успішно:

- у 2006 році вона стала суддею Донецького апеляційного адміністративного суду;

- у 2012 була призначена заступником голови Донецького апеляційного адміністративного суду.

З початком окупації Донбасу Раїса Ханова виїхала на підконтрольну Україні територію де і стала головою Донецького апеляційного адміністративного суду.

Апофеозом судової кар’єри Раїси Ханової поки що став Указ президента України від 10 листопада 2017 року №357, яким вона була призначена суддею касаційного адміністративного суду Верховного суду України.

На «юридичній» передовій «політичного фронту» Раїса Ханова виявилася в січні 2018 року, коли стала головою колегії суддів на позові тоді лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі до тодішнього президента України Петра Порошенка про незаконність позбавлення його українського громадянства.

Майже через півтора року, 28 червня, позов Михайла Саакашвілі був відкликаний, адже за місяць до того новий президент України Володимир Зеленський повернув йому український паспорт.

Санкції проти Медведчука і Ко незаконні, вважає суддя ВСУ

Однак головним в роботі Раїси Ханової, очевидно, є відстоювання інтересів Віктора Медведчука, що славиться своїм умінням «працювати» з судами, благо, сам він є юристом і свого часу працював адвокатом.

Для відстоювання інтересів патрона суддя не соромиться використовувати міжнародні майданчики, наприклад, VI Міжнародний форум захисту бізнесу в вересні 2021 року.

Бувши секретарем судової палати з розгляду справ по податках, зборах та інших обов’язкових платежах Касаційного адміністративного суду (КАС) ВСУ Раїса Ханова поскаржилася на недостатність доказів у справах про накладення економічних санкцій. У подібних випадках частіше зосереджуються на громадській вагомості політико-правових санкцій та доказів часто не вистачає. Наслідком цього бувають затягування судових проваджень у справах на довгі роки.

Як приклад, вона привела американський досвід, де також є спеціальний закон про санкції, але судді розглядають справи десятиліттями, а рішень по суті досі немає. Зараз завдяки принципу офіційності КАС ВСУ потребує доказів, щоб переконатися, яким чином укази були реалізовані або просто проголошені, зокрема щодо ліцензій на користування надрами, до телеканалів.

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«Однак зазвичай суд не отримує реальних матеріалів з підстав накладення санкцій, що обумовлено неякісним правовим механізмом і неоднаковою поведінкою суб’єктів ініціювання санкцій. Адміністративний суд не обмежений повноваженнями перевіряти додержання формальностей і процедури прийняття рішення про санкції та наявність підстав для їх застосування. Ми маємо всі підстави для відкритого, публічного й професійного аналізу цих правовідносин», — цитує Раїсу Ханову пресслужба Верховного суду України.

У словах про відкликання ліцензії на телеканали неважко вгадати відсилання до заборон телеканалів Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne і ZIK, та й анулювання спецдозволів на користування надрами, що також знаходяться в переліку санкцій, прийнятих РНБО 19 лютого проти політика.

Суддя запропонувала учасникам форуму обговорити окреслені питання, щоб бізнес міг нормально існувати, а не вибудовувати «етапи захисту».

Цікаво, що захистом інтересів Віктора Медведчука на міжнародних форумах Раїса Ханова займається за державні гроші, бувши його учасником як офіційна посадова особа. Додамо, що особа вельми високооплачувана.

Наприклад, у вигляді зарплати за 2020 рік суддя заробила 3 млн 449 тис. грн, а в поточному році її щомісячна зарплата коливається від 166 тисяч гривень в травні, до 261 тисячі гривень в серпні.

У серпні суддя заробила у держави 261 тисячу гривень

Взагалі Верховний касаційний суд, в якому працює Раїса Ханова, славиться своєю особливою думкою щодо низки питань, тож, ймовірно, спроба підпалити його влітку має свої причини.