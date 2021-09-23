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Кричав на борту про затримання і просив зателефонувати: в літаку помітили топ-управлінця часів Януковича

Автор
Олена Волкова
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Кузяра працював з сином Януковича і був радником міністра енергетики та вугільної промисловості тих часів Новина оновлена 23 вересня 2021, 16:53
Кузяра працював з сином Януковича і був радником міністра енергетики та вугільної промисловості тих часів

Топ-управлінця, який працював з сином Януковича, підозрюють у лобіюванні поставок вугілля з РФ і ОРДЛО

У мережі з’явилася інформація про екстрадицію в Україну топ-менеджера часів президентства Віктора Януковича Сергія Кузяри.

Про це пишуть Новіні.LIVE, посилаючись на очевидців — пасажирів рейсу "Стамбул — Київ".

Кузяра, кажуть в мережі, 23 вересня перебував на борту в супроводі чотирьох правоохоронців і оголосив на весь літак, що його утримує турецька поліція. Крім того, затриманий просив зателефонувати його дружині. Про те, куди його везуть, чоловік не знає. А пасажири лише припускають, що це екстрадиція в Україну.

Офіційної інформації про це поки немає.

Відзначимо, що в 2011 році Кузяра працював у вугільній компанії "Інвестиції і розвиток", після чого перейшов до сина Віктора Януковича — Олександра, ставши топ-менеджером його підприємств "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" і МАКО-холдинг.

З тих пір кар’єра розвивалася стрімко: Кузяра став радником міністра енергетики та вугільної промисловості і по сей день володіє частинами вугледобувного підприємства ТОВ "Краснолиманська" в Родинському Донецької області і "Донбасенерго" (зараз на тимчасово окупованій території).

В Україні ж Кузяра проходить підозрюваним у справі про лобіювання поставок вугілля з РФ і ОРДЛО.

Нагадаємо, напередодні 30-ї річниці святкування Дня незалежності України екс-президент Віктор Янукович написав звернення до українців.

Теги:
#Віктор Янукович #Літак #Стамбул #Екстрадиція
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