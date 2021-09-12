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У Чехії за запитом України заарештували росіянина, який брав участь у захопленні Криму

Автор
Г. Лубенець
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Олександр Франчетті Новина оновлена 12 вересня 2021, 22:15
Олександр Франчетті

Франчетті є творцем групи "Північний вітер", яка брала участь у захопленні Криму Росією

У Чехії за запитом України був заарештований громадянин РФ Олександр Франчетті, який був активним учасником т.зв. "Кримської весни".

Про це інформує DenikN.

За його інформацією, чоловіка затримали в аеропорту Праги. Факт арешту підтвердили в поліції країни, також там вказали, що запит на затримання був виданий Україною.

Ніякої додаткової інформації правоохоронці не надали.

Російська сторона направила співробітника консульства для надання Франчетті необхідної правової допомоги.

Чоловік був активним учасником захоплення Кримського півострова Росією. У лютому 2014 року він створив розвідувальну групу з 11 осіб, що отримала назву "Північний вітер", яка підтримувала тісний зв’язок з чорноморським флотом РФ.

У Чехії він проживав з кінця 90-х років, де працював тренером з фітнесу. З 2000 року він остаточно переїхав до країни та отримав посвідку на проживання.

За даними Миротворця, окупанти нагородили його медаллю "За повернення Криму".

Нагадаємо, що в Чехії в червні до 20 років позбавлення волі засудили громадянина країни Мартіна Кантора, який був снайпером в рядах бойовиків т.зв. "ЛНР".

У липні чеський суд засудив до 21 року ув’язнення білоруса Олексія Фадєєва, який теж брав участь у військових діях проти України.

А у вересні 20 років отримав ще один чех Іржі Урбанек, який у 2015 році вступив до лав т.зв. "ДНР".

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