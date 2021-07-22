Воевавшему против Украины белорусу в разы увеличили тюремный срок в Чехии

Высший суд Праги в Чехии 22 июля признал терроризм в действиях белоруса Алексея Фадеева, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков в 2014-2016 гг, и увеличил его срок заключения с 4,5 до 21 года.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на странице в Facebook в четверг, 22 июля.
В прошлом году 22 сентября пражский суд приговорил гражданина Беларуси Фадеева к 4,5 годам заключения за участие в боевых действиях против Украины в Донбассе.
Но тогда суд не признал в его действиях "терроризм", а лишь "участие в организованной преступной группировке".
Перебийнис отметил, после суда он "выразил надежду, что апелляционная инстанция изменит приговор на более жесткий".
Собственно, так и произошло.
"Сегодня Высший суд Праги изменил квалификацию преступлений Фадеева на "терроризм", да еще и в составе организованной преступной группировки, и присудил ему 21 год лишения свободы", - написал украинский дипломат.
Перебийнис отметил, что чешские правоохранители и органы правосудия продолжают расследования в отношении боевиков, воевавших против Украины.
Приговор Фадееву после решения апелляционной инстанции вступил в силу, но он еще может подать кассационную жалобу в Верховный суд Чехии.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Луганской области задержали группу террористов, планировавших совершить химическую атаку против военнослужащих украинской армии - для этого боевики планировали использовать хлор.