Воевавшему против Украины белорусу в разы увеличили тюремный срок в Чехии

Высший суд Праги в Чехии 22 июля признал терроризм в действиях белоруса Алексея Фадеева, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков в 2014-2016 гг, и увеличил его срок заключения с 4,5 до 21 года.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на странице в Facebook в четверг, 22 июля.