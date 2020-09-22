В Чехии наказали белоруса, помогавшего боевикам на Донбассе

В Праге суд вынес приговор о лишении свободы на срок в 4,5 года гражданину Беларуси Алексею Фадееву за помощь боевикам на востоке Украины. Об этом сообщили в Novinky.

Как заявили в суде, мужчина был осужден за участие в организованной преступной группе.

Сам приговор к тому же предусматривает депортацию из Чехии на 4 года.

Также добавим, что в поддержку приговора председатель уголовной палаты Ленка Чихлаожова заявила, что на основании доказательств суд пришел к выводу, что подсудимый виновен, но не был удовлетворен юридической квалификацией и описанием действия в обвинительном заключении.

Отметим, что она обратила внимание на то, что Фадееву сначала предъявили обвинение в терроризме.

Судья также подчеркнула, что не удалось доказать, что подсудимый был лицом, принимавшим активное участие в боевых действиях и стрелял в военных ВСУ, добавив, что человек скорее всего занимал только вспомогательные позиции и не принимал участия в активных боях.

По данным обвинительного заключения, Фадеев несколько раз выезжал в Украину в период с 2014 - 2016 гг. "с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины, стремятся отделиться от Украины и создать отдельное государственное образование - так называемую Донецке народную республику (ДНР)".

Подсудимый заявлял, что якобы не принимал активного участия в боевых действиях и ездил в Украину, чтобы "помочь людям защититься от украинских фашистов". Он признал, что занимался охраной позиций и патрулированием, но из оружия стрелял только во время учений.

В прокуратуре требовали посадить мужину на 15 лет по обвинению в терроризме.

Ранее сообщалось, что в Минске неизвестные выстрелили в окно жителей квартирного дома, в котором висел бело-красно-белый флаг.