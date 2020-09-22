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В Минске обстреляли окна жилого дома с вывешенным бело-красно-белым флагом (фото)

В Минске обстреляли окна жилого дома с вывешенным бело-красно-белым флагом (фото)
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
В Минске неизвестные выстрелили в окно жителей квартирного дома, в котором висел бело-красно-белый флаг. Об этом сообщили в Euroradio.

Неизвестные выстрелили в окно минчан, где висел бело-красно-белый флаг.

По данному факту преступления написали заявление в милицию.

Жильцы, в чьи окна произошел выстрел поделились фото инцидента:

в Минске стреляли по окнам

По данному преступлению ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Минске, на улице Толбухина сотрудники коммунальных служб снимали с балкона кусок простыни с надписью "Это не флаг". 

Видео данного происшествия опубликовали TUT.by в YouTube:

Также сообщалось, что в Москве на Крымском Валу в новой Третьяковской галерее появилась экспозиция с изображениями боевиков ДНР.

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Беларусь, Минск.

Автор:

Телеграф
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