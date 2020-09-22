В Минске обстреляли окна жилого дома с вывешенным бело-красно-белым флагом (фото)

Неизвестные выстрелили в окно минчан, где висел бело-красно-белый флаг.
По данному факту преступления написали заявление в милицию.
Жильцы, в чьи окна произошел выстрел поделились фото инцидента:
По данному преступлению ведется расследование.
Ранее сообщалось, что в Минске, на улице Толбухина сотрудники коммунальных служб снимали с балкона кусок простыни с надписью "Это не флаг".
Видео данного происшествия опубликовали TUT.by в YouTube:
Также сообщалось, что в Москве на Крымском Валу в новой Третьяковской галерее появилась экспозиция с изображениями боевиков ДНР.