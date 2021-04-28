Бойцов ВСУ пытались отравить хлором: на Луганщине раскрыли диверсию

В Луганской области задержали группу террористов планировавших совершить химическую атаку против военнослужащих украинской армии. Для этого боевики планировали использовать хлор.

Об этом сообщает пресс-служба офиса Генерального прокурора.

Боевики готовили преступление на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганщины. В данный момент там временно расположилось подразделение ВСУ.

"В частности, ими планировалось распыления отравляющего вещества - хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", - отмечают в ведомстве.

К счастью террористов удалось вовремя задержать и обезвредить. При обыске у них обнаружили средства и присособления для сбора и передачи оккупантам информации по оборонной сфере. Часть данных они получали от информатора в рядах ВСУ.

Данные о расположении оборонных объектов, позиции ВСУ и передислокацию военной техники они получали, в том числе, от военнослужащего ВСУ. Преступников будут судить за госизмену и терроризм.

Напомним, от обстрела боевиков был ранен еще один боец ВСУ.