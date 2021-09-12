В Чехии по запросу Украины арестовали россиянина, участвовавшего в захвате Крыма

Франчетти является создателем группы "Северный ветер", которая принимала участие в захвате Крыма Россией

В Чехии по запросу Украины был арестован гражданин РФ Александр Франчетти, который был активным участником т.н. "Крымской весны".

Об этом информирует DenikN.

По его информации, мужчину задержали в аэропорту Праги. Факт ареста подтвердили в полиции страны, также там указали, что запрос на задержание был выдан Украиной.

Никакой дополнительной информации правоохранители не предоставили.

Российская сторона направила сотрудника консульства для оказания Франчетти необходимой правовой помощи.

Мужчина был активным участником захвата Крымского полуострова Россией. В феврале 2014 года он создал разведывательную группу из 11 человек, получившую название "Северный ветер", которая поддерживала тесную связь с черноморским флотом РФ.

В Чехии он проживал с конца 90-х годов, где работал тренером по фитнесу. С 2000 года он окончательно переехал в страну и получил вид на жительство.

По данным Миротворца, оккупанты наградили его медалью "За возвращение Крыма".

Напомним, что в Чехии в июне к 20 годам лишения свободы приговорили гражданина страны Мартина Кантора, который был снайпером в рядах боевиков т.н. "ЛНР".

В июле чешский суд приговорил к 21 году заключения белоруса Алексея Фадеева, который тоже участвовал в военных действиях против Украины.

А в сентябре 20 лет получил еще один чех Иржи Урбанек, который в 2015 году вступил в ряды т.н. "ДНР".