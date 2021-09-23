Кричал на борту о задержании и просил позвонить: в самолете заметили топ-управленца времен Януковича

Топ-управленца, работавшего с сыном Януковича, подозревают в лоббировании поставок угля из РФ и самопровозглашенных "Л/ДНР"

В сети появилась информация об экстрадиции в Украину топ-менеджера времен президентства Виктора Януковича Сергея Кузяры.

Об этом пишут Новини.LIVE, ссылаясь на очевидцев — пассажиров рейса "Стамбул – Киев".

Кузяра, говорят в сети, 23 сентября находился на борту в сопровождении четырех правоохранителей и объявил на весь самолет, что его удерживает турецкая полиция. Кроме того, задержанный просил позвонить его жене. О том, куда его везут, мужчина не знает. А пассажиры лишь предполагают, что это экстрадиция в Украину.

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Официальной информации об этом пока нет.

Отметим, что в 2011 году Кузяра работал в угольной компании "Инвестиции и развитие", после чего перешел к сыну Виктора Януковича — Александру, став топ-менеджером его предприятий "Донбасский расчетно-финансовый центр" и МАКО-холдинг.

С тех пор карьера развивалась стремительно: Кузяра стал советником министра энергетики и угольной промышленности и по сей день владеет частями угледобывающего предприятия ООО "Краснолиманская" в Родинском Донецкой области и "Донбассэнерго" (сейчас на временно оккупированной территории).

В Украине же Кузяра проходит подозреваемым по делу о лоббировании поставок угля из РФ и самопровозглашенных "Л/ДНР".

Напомним, в преддверии 30-й годовщины празднования Дня независимости Украины беглый экс-президент Виктор Янукович написал обращение к украинцам.