"Велика історія кохання": Саакашвілі розставив всі крапки над "і" в історії з коханкою

Міхо стверджує, що всі його минулі відносини давно закінчені

Відомий грузино-український політик Міхеїл Саакашвілі, який зараз голодує у в’язниці під Тбілісі, офіційно заявив про відносини з нардепом Єлизаветою Ясько.

Про це він висловився в неділю, 10 жовтня, на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Телеграф".

Саакашвілі підкреслив, що всі його попередні стосунки закінчені, свою колишню дружину він поважає і дякує їй, але вже багато місяців як щасливий разом з Ясько.

"Це велика історія кохання, і я відчуваю себе благословенним", — пише політик.

Особисте життя Саакашвілі

1 жовтня, до повернення в Грузію, в мережі з’явилося відео, на якому Саакашвілі заявив про відносини з Ясько — так вперше і стало відомо про їхні стосунки.

Дивіться їх фото разом:

Ліза Ясько і Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі і Ясько ще до того, як стало відомо про їхні стосунки

Офіційно Саакашвілі був одружений на Сандрі Руловск, однак та нещодавно прокоментувала його чутки про роман, начебто вони стали для неї несподіванкою. У їхньому шлюбі з’явилося двоє дітей, сини Едуард і Ніколоз.

Також цікаво, що за час ув’язнення Сандра жодного разу не відвідала політика, в той час як Ясько літає з України в Грузію і була у нього вже двічі.