"Велика історія кохання": Саакашвілі розставив всі крапки над "і" в історії з коханкою
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Міхо стверджує, що всі його минулі відносини давно закінчені
Відомий грузино-український політик Міхеїл Саакашвілі, який зараз голодує у в’язниці під Тбілісі, офіційно заявив про відносини з нардепом Єлизаветою Ясько.
Про це він висловився в неділю, 10 жовтня, на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Телеграф".
Саакашвілі підкреслив, що всі його попередні стосунки закінчені, свою колишню дружину він поважає і дякує їй, але вже багато місяців як щасливий разом з Ясько.
"Це велика історія кохання, і я відчуваю себе благословенним", — пише політик.
Особисте життя Саакашвілі
1 жовтня, до повернення в Грузію, в мережі з’явилося відео, на якому Саакашвілі заявив про відносини з Ясько — так вперше і стало відомо про їхні стосунки.
Дивіться їх фото разом:
Офіційно Саакашвілі був одружений на Сандрі Руловск, однак та нещодавно прокоментувала його чутки про роман, начебто вони стали для неї несподіванкою. У їхньому шлюбі з’явилося двоє дітей, сини Едуард і Ніколоз.
Також цікаво, що за час ув’язнення Сандра жодного разу не відвідала політика, в той час як Ясько літає з України в Грузію і була у нього вже двічі.
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