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Дружина Саакашвілі вперше прокоментувала його роман на стороні

Автор
Олена Волкова
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Сандра була першою леді Грузії і про роман чоловіка дізналася, як і всі, — через соцмережі Новина оновлена 06 жовтня 2021, 11:51
Сандра була першою леді Грузії і про роман чоловіка дізналася, як і всі, — через соцмережі

Законна дружина Саакашвілі визнала його відеозізнання про роман з нардепом неприйнятним

Сандра Рулофс — законна дружина екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, затримання якого потрапило на відео, вперше висловилася про ситуацію з його арештом і романом на стороні.

Свою думку щодо недавніх подій Сандра висловила на своїй сторінці в "Фейсбуці".

За словами жінки, її чоловік — політв’язень і вона підтримує вимогу його звільнити.

"Багато спантеличених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Не приховую від вас, що зміст відео, опублікованого в п’ятницю ввечері (Саакашвілі зізнається в почуттях до нардепа від "Слуги народу" Єлизавети Ясько — ред.), було для мене несподіваним, а форма — абсолютно неприйнятною, — пише Сандра Рулофс. — Незважаючи на свої особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви".

Відзначимо, що в Сандру Михайло Саакашвілі закохався ще 28 років тому, в цьому союзі народилося двоє синів. З молодшим з них законна дружина екс-президента залишилася жити в Грузії, поки Саакашвілі отримав громадянство України і будував кар’єру в Києві.

Саакашвілі з законною дружиною за часів його президентства
Саакашвілі з законною дружиною за часів його президентства

Відео про те, що політик закоханий в українського нардепа — 30-річну Єлизавету Ясько — з’явилося в "Фейсбуці" вже після затримання Саакашвілі. Відомо, що дівчина 5 жовтня вирушила до Грузії, щоб підтримати заарештованого коханого.

Саакашвілі і його дівчина Ліза Ясько
Саакашвілі і його дівчина Ліза Ясько

Нагадаємо, що Михайла Саакашвілі заарештували в Грузії 1 жовтня за звинуваченнями 10-річної давності. На батьківщину політик прилетів, бо хотів підтримати своїх виборців під час місцевих виборів і захистити їхні голоси. Арешт Саакашвілі змусив реагувати і українську владу, яка зазначила, що спробує домовитися про екстрадицію політика. Однак в генпрокуратурі Грузії заявили, що повертати Саакашвілі в Україну вони не планують і всі шість років ув’язнення політик проведе у в’язниці на батьківщині.

Теги:
#Реакція #Роман #Дружина #Михайло Саакашвілі #Сандра Рулофс
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