Укр

Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман на стороне

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Сандра была первой леди Грузии и о романе мужа узнала, как и все, - через соцсети Новость обновлена 06 октября 2021, 11:51
Сандра была первой леди Грузии и о романе мужа узнала, как и все, - через соцсети

Законная супруга Саакашвили сочла его видеопризнание о романе с нардепом неприемлемым

Сандра Рулофс — законная супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержание которого попало на видео, впервые высказалась о ситуации с его арестом и романом на стороне.

Свое мнение насчет недавних событий Сандра выразила на своей странице в "Фейсбуке".

По словам женщины, ее супруг — политзаключенный и она поддерживает требование его освободить. 

"Многие сбитые с толку друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером (Саакашвили признается в чувствах к нардепу от "Слуги народа" Елизавете Ясько — ред.), было для меня неожиданным, а форма — совершенно неприемлемой, — пишет Сандра Рулофс. — Несмотря на свои личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы".

Отметим, что в Сандру Михаил Саакашвили влюбился еще 28 лет назад, в этом союзе родилось двое сыновей. С младшим из них законная супруга экс-президента осталась жить в Грузии, пока Саакашвили получил гражданство Украины и строил карьеру в Киеве. 

Саакашвили с законной супругой во времена его президентства
Саакашвили с законной супругой во времена его президентства

Видео о том, что политик влюблен в украинского нардепа — 30-летнюю Елизавету Ясько — появилось в "Фейсбуке" уже после задержания Саакашвили. Известно, что девушка 5 октября отправилась в Грузию, чтобы поддержать арестованного возлюбленного. 

Саакашвили и его девушка Лиза Ясько
Саакашвили и его девушка Лиза Ясько

Напомним, что Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября по обвинениям 10-летней давности. На родину политик прилетел, потому что хотел поддержать своих избирателей во время местных выборов и защитить их голоса. Арест Саакашвили заставил реагировать и украинскую власть, которая отметила, что попытается договориться об экстрадиции политика. Однако в генпрокуратуре Грузии заявили, что возвращать Саакашвили в Украину они не планируют и все шесть лет заключения политик проведет в тюрьме на родине.

Теги:
#Реакция #Роман #Жена #Михаил Саакашвили #Сандра Рулофс
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