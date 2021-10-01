Михайла Саакашвілі затримали в Грузії - прем'єр міністр країни

Експрезидент Грузії повернувся на батьківщину сьогодні, 1 жовтня

Експрезидента Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі затримано. Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на спеціальному брифінгу в Апараті уряду, пише imedinews.ge.

На брифінгу премʼєр Грузії сказав, що Саакашвілі перевели до пенітенціарної установи.

"Наші правоохоронці здійснили затримання розшукуваного Михеїла Саакашвілі на найвищому рівні", — повідомив премʼєр. Згідно з перекладом тексту брифінгу, у грузинських правоохоронців, нібито були дані про приїзд Саакашвілі в Грузію і цей процес контролювався місцевою владою і силовиками.

Попередньо, Саакашвілі могли затримати в Глдані-Надзаладеві — районі в Тбілісі.

Про арешт Саакашвілі також написала і нардеп Ліза Ясько, з якою Саакашвілі повʼязували стосунки.

При цьому прессекретар Саакашвілі, Дарина Чиж натякає на те, що його не затримували.

Відзначимо, що грузинське Радіо Свобода пише, що члени правлячої партії Грузії заперечували перебування Саакашвілі в країні, а також стверджували, що він був на одному з курортів в Україні. Відзначимо, що повідомлялося про перебування політика в Трускавці Львівської області, де наразі триває зʼїзд парламентської фракції партії "Слуга народу". Але згідно з даними "Телеграфа" країну Саакашвілі легально не покидав.

Про своє бажання прилетіти до Грузії політик повідомив на початку тижня, опублікувавши квиток на літак до Тбілісі. У пʼятницю вранці він опублікував відео, нібито з Батумі, що б означало перший візит в країну за 8 років.

Нагадаємо, в Грузії Михайло Саакашвілі засуджений до 6 років позбавлення волі.

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