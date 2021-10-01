Саакашвілі вже в Грузії або ще в Україні? Відповідаємо

Активізація політика може бути пов’язана з виборами в Грузії.

На цьому тижні Міхеїл Саакашвілі раз у раз опиняється в центрі уваги преси. Більш того, він сам стає ньюз-мейкером. Звістка про його плани повернутися на батьківщину викликало бурхливу реакцію і в Грузії, де в суботу відбудуться вибори, і в Україні, де хвалених реформ Саакашвілі так і не дочекалися.

У п’ятницю вранці на сторінці політика в Facebook з’явилося повідомлення, що він нібито перебуває в Грузії. Через годину Міхо навіть опублікував ролик, знятий нібито в Батумі. Втім, відео було низької якості і записано пізно вночі, тому відразу виникли сумніви щодо його справжності. Давайте розбиратися, де ж знаходиться Саакашвілі і чи правда, що він полетів до Грузії.

Останні вісім років Саакашвілі провів по більшій мірі в Україні, Європі та США. Він привіз в нашу країну соратників, з якими планував робити реформи, однак сам експрезидент так і не зайняв тут високу посаду. З-поміж його земляків вище всіх дослужилася Хатія Деканоїдзе (була головою Нацполіціі в 2016-2017 рр, після цього повернулася до Грузії) і Давид Сакварелідзе (був заступником генпрокурора України в 2015-2016 рр).

Чим Саакашвілі займався в Україні

Детально про кар’єру Міхеїла Саакашвілі ми розповіли тут. Якщо коротко — суцільні скандали, консультативні органи та ніяких реальних реформ.

Чому Саакашвілі покинув Грузію

Після поразки на парламентських виборах у 2012 році партія президента пішла в опозицію, а після приходу до влади нового лідера Георгія Маргвелашвілі проти Міхо і соратників відкрили ряд кримінальних справ. Сам Саакашвілі назвав їх політично мотивованими, проте покинув країну і більше не повертався.

27 вересня Саакашвілі опублікував квиток на літак з Києва в Тбілісі. Рейс відбудеться увечері 2 жовтня.

"Проникнення" в Грузію

1 жовтня Саакашвілі опублікував відео, нібито зняте в Батумі, проте ролик викликав більше питань, ніж відповідей. Джерела в Держприкордонслужбі натякнули "Телеграфу", що офіційно кордон України він не перетинав. А це означає, що Саакашвілі або виїхав нелегально, або ще всередині країни.

За однією з версій, Саакашвілі дійсно в Україні. Саме тому він нібито і не з’являється на публіці. Показати його обіцяють після виборів в суботу о 20:05, після закриття виборчих дільниць. Чому? Ймовірно, таким чином Міхо і Ко намагаються мобілізувати своїх прихильників.

Медіа, близькі до грузинської влади, навіть запустили слух, що Саакашвілі ховається в готелі Rixos у Трускавці, однак це пахне відвертим маренням — з п’ятниці до неділі в цьому місці "зліт" депутатів фракції "Слуга народу", куди приїде і президент Володимир Зеленський. Менш людного місця в Україні не знайшлося, ага.

В цілому, вся історія з польотом схожа на спробу підтягнути електорат заснованої ним партії "Єдиний національний рух". Також Саакашвілі закликає прихильників у неділю вийти і захистити результати волевиявлення. Обіцяє навіть бути в одній з колон. Подивимося. З високою ймовірністю можна припустити, що політик досі в Україні, але навряд чи в Трускавці.