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Саакашвілі пояснив своє повернення в Грузію і закликав народ до протестів: подробиці

Автор
Олена Волкова
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Саакашвілі заявив, що 3 жовтня буде йти колоною разом з протестуючими Новина оновлена 01 жовтня 2021, 10:30
Саакашвілі заявив, що 3 жовтня буде йти колоною разом з протестуючими

Саакашвілі закликав людей проголосувати на виборах і пообіцяв долучитися до колони протестуючих

Михайло Саакашвілі, який 1 жовтня повернувся в рідну Грузію всупереч погрозам про арешт, зробив заяву і пояснив мету свого візиту.

Про це екс-президент цієї країни і нинішній глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України написав на офіційній сторінці в "Фейсбуці".

Саакашвілі переконаний, що голосування за правлячу в Грузії партію буде смертним вироком для країни, тому він закликає народ прийти на вибори 2 жовтня і врятувати державу.

"З ранку 3 жовтня зберемося з усієї Грузії, щоб захистити результати виборів. Приєднаюся до однієї з таких колон. Тому я прошу зробити їх численними і могутніми, щоб мене не могли зупинити. Якби узурпуючому уряду вдавалося заарештувати мене раніше, це б ще більше зміцнило нашу владу. У будь-якому випадку я не відступлю, і, сподіваюся, ви теж", — пише політик.

За його словами, він знаходиться в Батумі. Цю інформацію "Телеграфу" підтвердила і прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж. Однак точне місцезнаходження екс-президента не розголошується, так як його в будь-який момент можуть заарештувати грузинські копи за кримінальні справи 14-річної давності.

Нагадаємо, на батьківщині третьому президентові висунули цілий ряд звинувачень, в тому числі у справі про насильницький розгін протестної акції в центрі Тбілісі в листопаді 2007 року, розтрати і побиття депутата. Однак Саакашвілі каже, що всі ці звинувачення сфабриковані його політичними противниками.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Саакашвілі переїхав з Грузії в Україну, після того як в його країні проти нього відкрили кримінальні справи. Потім він отримав і позбувся українського громадянства — під час президентства Петра Порошенка. Потім знову його отримав від Володимира Зеленського. У 2020 році він планував повернутися до Грузії для парламентських виборів. Його партія отримала друге місце і 27.14% голосів. Тепер політик спробує удачу знову.

Теги:
#Вибори #Грузія #Саакашвілі #Заява #Заклик
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