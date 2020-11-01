Саакашвили снова проиграл выборы в Грузии: объявлены результаты

ЦИК Грузии обработала все протоколы парламентских выборов и объявила окончательные результаты.

Об этом пишет ТСН.

Провластная партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" набрала 48,15% голосов и заняла первое место.

За ней следует "Сила в единстве" - объединение оппозиционных сил, в которую также входит "Единое национальное движение", возглавляемая бывшим президентом Михеилом Саакашвили. Блок набрал 27,14% голосов.

Также проходной барьер в 1% преодолели партии "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело – Мамука Хазарадзе", "Гирчи", "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" и "Алеко Елисашвили – Граждане".

В 15 из 30 мажоритарных округах пройдет второй круг выборов.

Общая явка избирателей составила 56,11%.

Для формирования правительства партии необходимо 50% голосов, "Грузинская мечта", как показали результаты выборов, ими не располагает. Впрочем не исключено коалиционное соглашение.

Также вероятен вариант объединения оппозиционных сил.

Выборы в парламент Грузии прошли 31 октября. Всего по спискам избираются 120 депутатов, еще 30 идут от мажоритарных округов.

Впрочем, еще до объявления итоговых результатов, оппозиционное "Единое национальное движение" заявило о непризнании итогов выборов из-за фальсификаций. Вечером 1 ноября в Тбилиси протестующие устроили акцию под зданием парламента.