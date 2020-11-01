На выборах в Грузии побеждает правящая партия: оппозиция вышла на улицы (фото, видео)

В Грузии прошли парламентские выборы, на которых правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,05% голосов, а их основные соперники - объединение оппозиционных партий "Единое национальное движение" - лишь 27,07%.
Как сообщает Грузия.онлайн, остальные партии набрали менее 4%.
После объявления результатов оппозиционеры объявили о фальсификациях во время подсчетов голосов и отказались принимать итоги.
После этого в Тбилиси люди начали выходить на протестный марш к зданию парламента.
Opposition parties and their supporters gather in central #Tbilisi, #Georgia pic.twitter.com/z8rJo2rBQV
— marqs (@MarQs__) November 1, 2020
После демонстрации, толпа, скандируя "Уходи!", двинулась в сторону резиденции главы "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
Участники оппозиционного марша называют выборы "украденными" и планируют провести еще ряд демонстраций на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, на улицах Минска вновь заметили бронетехнику.