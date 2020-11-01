На выборах в Грузии побеждает правящая партия: оппозиция вышла на улицы (фото, видео)

В Грузии прошли парламентские выборы, на которых правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,05% голосов, а их основные соперники - объединение оппозиционных партий "Единое национальное движение" - лишь 27,07%.

Как сообщает Грузия.онлайн, остальные партии набрали менее 4%.

После объявления результатов оппозиционеры объявили о фальсификациях во время подсчетов голосов и отказались принимать итоги.

После этого в Тбилиси люди начали выходить на протестный марш к зданию парламента.

После демонстрации, толпа, скандируя "Уходи!", двинулась в сторону резиденции главы "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.

Участники оппозиционного марша называют выборы "украденными" и планируют провести еще ряд демонстраций на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, на улицах Минска вновь заметили бронетехнику.