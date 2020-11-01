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Лукашенко начал пугать протестующих бронетехникой с пулеметами (фото, видео)

Лукашенко начал пугать протестующих бронетехникой с пулеметами (фото, видео)
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф

В Беларуси третий месяц продолжаются протесты на фоне победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Силовики не прекращают разгонять митингующих.

Утром 1 ноября на улицах Минска снова заметили спецтехнику. Ее видели проспекте Независимости, улице Калиновского, Партизанском проспекте, улице Первомайской, проспекте Победителей, рядом со стелой и на МКАД.

Об этом сообщил местный Telegram-канал TUT.BY.

"На площади Независимости люди в форме расставляют секции забора", - говорится в сообщении.

Однако это не пугает протестующих. Они массово выходят на новый митинг, который посвящают памяти пострадавших от массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937—1940 годах, а также нынешней ситуации в стране.

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Митинг начнется в 12:00. Они пройдут по маршруту: Метро Парк Челюскинцев — проспект Независимости — Калиновского — Карбышева — Гамарника — Мирошниченко — урочище Куропаты.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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