Саакашвили объяснил свое возвращение в Грузию и призвал народ к протестам: подробности

Саакашвили призвал людей проголосовать на выборах и пообещал примкнуть к колонне протестующих

Михаил Саакашвили, который 1 октября вернулся в родную Грузию вопреки угрозам об аресте, сделал заявление и объяснил цель своего визита.

Об этом экс-президент этой страны и нынешний глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины написал на официальной странице в "Фейсбуке".

Саакашвили убежден, что голосование за правящую в Грузии партию будет смертным приговором для страны, поэтому он призывает народ прийти на выборы 2 октября и спасти государство.

"С утра 3 октября соберемся со всей Грузии, чтобы защитить результаты выборов. Присоединюсь к одной из таких колонн. Поэтому я прошу сделать их многочисленными и мощными, чтобы меня не могли остановить. Если бы узурпирующему правительству удавалось арестовать меня раньше, это бы еще больше укрепило нашу власть. В любом случае я не отступлю, и, надеюсь, вы тоже", — пишет политик.

По его словам, он находится в Батуми. Эту информацию "Телеграфу" подтвердила и пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж. Однако точное местонахождение экс-президента не разглашается, так как его в любой момент могут арестовать грузинские копы за уголовные дела 14-летней давности.

Напомним, на родине третьему президенту выдвинули целый ряд обвинений, в том числе по делу о насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года, растратах и избиении депутата. Однако Саакашвили говорит, что все эти обвинения сфабрикованы его политическими противниками.

Ранее мы сообщали, что Михаил Саакашвили переехал из Грузии в Украину, после того как в его стране против него открыли уголовные дела. Затем он получил и лишился украинского гражданства — во время президентства Петра Порошенко. Затем снова его получил от Владимира Зеленского. В 2020 году он планировал вернуться в Грузию для парламентских выборов. Его партия получила второе место и 27.14% голосов. Теперь политик попытает удачу вновь.