Саакашвили прилетел в Грузию, невзирая на риск ареста: видео

Саакашвили говорит, что находится в Батуми — впервые за 8 лет

Михаил Саакашвили 1 октября прибыл в Грузию — впервые спустя 8 лет.

Об этом экс-президент этого государства и теперешний глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины сообщил на своей странице в "Фейсбук". Кроме того, информацию подтвердила "Телеграфу" пресс-секретарь политика Дарина Чиж.

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", — сообщил Саакашвили в своем посте, где также выложил билет из Киева и сказал, что находится в Батуми.

Отметим, что в этой стране Саакашвили находится в розыске и местная полиция может арестовать украинского чиновника. Однако о его местонахождении копам пока неизвестно.

На родине третьему президенту выдвинули целый ряд обвинений, в том числе по делу о насильственном разгоне протестной акции в центре Тбилиси в ноябре 2007 года, растратах и избиении депутата. Однако Саакашвили говорит, что все эти обвинения сфабрикованы его политическими противниками.

О своем желании приехать в Грузию политик заявил еще несколько месяцев назад и планировал прилететь 2 октября — когда закончатся местные выборы, в которых участвует основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение". Местные власти тут же заявили, что экс-президента арестуют. Невзирая на это, Саакашвили таки прилетел на родину, да еще и на день раньше обещанной даты.

Напомним, Михаил Саакашвили переехал из Грузии в Украину, после того как в его стране против него открыли уголовные дела. Затем он получил и лишился украинского гражданства — во время президентства Петра Порошенко. Затем снова его получил от Владимира Зеленского. В 2020 году он планировал вернуться в Грузию для парламентских выборов. Его партия получила второе место и 27.14% голосов.

В последнее время Саакашвили занимал в Украине пост главы комитета по реформам. Как писал "Телеграф" он утверждал, что преследования его на родине были организованны Россией.