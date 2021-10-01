Саакашвілі прилетів до Грузії, незважаючи на ризик арешту: відео

Саакашвілі каже, що знаходиться в Батумі — вперше за 8 років

Михайло Саакашвілі 1 жовтня прибув до Грузії — вперше через 8 років.

Про це екс-президент цієї держави і теперішній глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України повідомив на своїй сторінці в "Фейсбук". Крім того, інформацію підтвердила "Телеграфу" прес-секретар політика Дарина Чиж.

"Доброго ранку, Грузія, вже з Грузії через вісім років", — повідомив Саакашвілі в своєму пості, де також виклав квиток з Києва і сказав, що знаходиться в Батумі.

Відзначимо, що в цій країні Саакашвілі перебуває в розшуку і місцева поліція може заарештувати українського чиновника. Однак про його місцезнаходження копам поки невідомо.

На батьківщині третьому президентові висунули цілий ряд звинувачень, в тому числі у справі про насильницький розгін протестної акції в центрі Тбілісі в листопаді 2007 року, розтрати і побиття депутата. Однак Саакашвілі каже, що всі ці звинувачення сфабриковані його політичними супротивниками.

Про своє бажання приїхати до Грузії політик заявив ще кілька місяців тому і планував прилетіти 2 жовтня — коли закінчаться місцеві вибори, в яких бере участь заснована Саакашвілі партія "Єдиний національний рух". Місцева влада тут же заявила, що екс-президента арештують. Незважаючи на це, Саакашвілі таки прилетів на батьківщину, та ще й на день раніше обіцяної дати.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі переїхав з Грузії в Україну, після того, як в його країні проти нього відкрили кримінальні справи. Потім він отримав і позбувся українського громадянства — під час президентства Петра Порошенка. Потім знову його отримав від Володимира Зеленського. У 2020 році він планував повернутися до Грузії для парламентських виборів. Його партія отримала друге місце і 27.14% голосів.

Останнім часом Саакашвілі займав в Україні пост глави комітету з реформ. Як писав "Телеграф" він стверджував, що переслідування його на батьківщині були організовані Росією.