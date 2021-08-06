Саакашвили заявил, что его мог "заказать" Путин

Экс-президент Грузии и нынешний глава комитета по реформам Украины Михаил Саакашвили заявил о том, что подвергся преследованиям со стороны России, которые якобы заказал сам лидер РФ Владимир Путин.

В свежем посте на своей странице в "Фейсбук" от 6 августа Саакашвили ответил на заявление замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова о том, что Москва готова восстанавливать отношения с Грузией и никогда не ставила знак равенства между народом и "преступным режимом Саакашвили".

В итоге, украинский чиновник заверил, что грузинский народ выступает за его возвращение в страну, а преследования на его родине якобы организовали россияне. Более того, продолжает Саакашвили, его заказал сам Владимир Путин.

"Им гораздо удобнее, чтобы в Грузии был хаос, беспорядки и грузинский народ утопал в болоте бедности. Все это преследование, которое организовано против меня, и хотя бы сейчас должны понять все — это прямой заказ Путина, — пишет Саакашвили. — Мы пойдем до конца для освобождения Грузии".

Саакашвили уверяет, что никто не помешает ему в будущем вернуться в Грузию, где в октябре пройдут выборы в органы местного самоуправления.

Напомним, ранее председатель исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, председатель партии "Демократическая сокира" Юрий Гудыменко и политолог Михаил Чаплыга устроили скандал в эфире ток-шоу на телеканале "Украина 24".