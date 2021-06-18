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"Такие люди погубили страну": Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)

"Такие люди погубили страну": Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)
Обновлено 07:40 Сегодня Телеграф скриншот

Председатель исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, председатель партии "Демократическая сокира" Юрий Гудыменко и политолог Михаил Чаплыга устроили скандал в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Так, во время своего выступления Гудыменко назвал происходящее обсуждение вопросов деолигархизации "праздником лицемерия", в качестве примера вспомнив о "зарплатах в конвертах" нардепов из фракции "Слуга народа" и о странном финансовом состоянии Саакашвили.

"Вы, господин Саакашвили, последний раз заполняли декларацию в 2019 году, вы указали, что вы безработный, у вас нет жилья в Украине и у вас оставалось 60 тыс. долларов (сейчас около 1млн630тыс. грн – ред). Но у меня есть подозрение, что вы сейчас выйдете отсюда, сядете в большой красивый автомобиль и поедете. А я почему-то поеду на метро и вас с собой рядом не увижу", - сказал он.

После этих слов Саакашвили перебил Гудыменко: "Слушай, я за одну лекцию зарабатываю больше, чем ты за свою жизнь заработал! Ты что за свою жизнь сделал?! Вы со мной так не разговаривайте! Вы со мной так не разговаривайте!"

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На вопрос председателя партии, "а почему" с экс-президентом так нельзя разговаоривать, Саакашвили разразился тирадой следующего содержания: "А потому! Потому что такие люди, как вы, и погубили эту страну, вот этим злорадством и идиотизмом! Займитесь своей страной! Я не буду терпеть, чтобы какое-то ничтожество меня обвиняло в чем-то! Все мы представители кого-то, парень".

На реплику Гудыменко, что его позвали на эфир, Саакашвили сказал, что "прекрасно понимает", что в на это ток-шоу "просто так никто не попадает".

"И я не собираюсь, чтобы мне какое-то ничтожество говорило о моих доходах! Я не собираюсь это терпеть", - заявил председатель исполкома Нацсовета реформ.

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В это время в дискуссию вклинился Чаплыга, заявивший, что заступится за Гудыменко, "хотя я был против него", поскольку они "по разные стороны барикад".

В ответ на это Саакашвили сказал Чаплыге "заткнуться".

Как сообщалось, в январе произошла драка между депутатами Харьковского горсовета. Анатолий Жидков из партии "Нові обличчя" набросился на Дениса Штеймана из ОПЗЖ. 

А в середине мая бывший и действующий нардепы Олег Барна и Дмитрий Соломчук  устроили драку в прямом эфире.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Скандал, Доходы, Михаил Саакашвили, Оскорбления, Ток-шоу, Михаил Чаплыга, Юрий Гудыменко.
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