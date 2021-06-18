"Такие люди погубили страну": Саакашвили устроил скандал в прямом эфире ТВ (видео)

Председатель исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, председатель партии "Демократическая сокира" Юрий Гудыменко и политолог Михаил Чаплыга устроили скандал в эфире ток-шоу "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Так, во время своего выступления Гудыменко назвал происходящее обсуждение вопросов деолигархизации "праздником лицемерия", в качестве примера вспомнив о "зарплатах в конвертах" нардепов из фракции "Слуга народа" и о странном финансовом состоянии Саакашвили.

"Вы, господин Саакашвили, последний раз заполняли декларацию в 2019 году, вы указали, что вы безработный, у вас нет жилья в Украине и у вас оставалось 60 тыс. долларов (сейчас около 1млн630тыс. грн – ред). Но у меня есть подозрение, что вы сейчас выйдете отсюда, сядете в большой красивый автомобиль и поедете. А я почему-то поеду на метро и вас с собой рядом не увижу", - сказал он.

После этих слов Саакашвили перебил Гудыменко: "Слушай, я за одну лекцию зарабатываю больше, чем ты за свою жизнь заработал! Ты что за свою жизнь сделал?! Вы со мной так не разговаривайте! Вы со мной так не разговаривайте!"

На вопрос председателя партии, "а почему" с экс-президентом так нельзя разговаоривать, Саакашвили разразился тирадой следующего содержания: "А потому! Потому что такие люди, как вы, и погубили эту страну, вот этим злорадством и идиотизмом! Займитесь своей страной! Я не буду терпеть, чтобы какое-то ничтожество меня обвиняло в чем-то! Все мы представители кого-то, парень".

На реплику Гудыменко, что его позвали на эфир, Саакашвили сказал, что "прекрасно понимает", что в на это ток-шоу "просто так никто не попадает".

"И я не собираюсь, чтобы мне какое-то ничтожество говорило о моих доходах! Я не собираюсь это терпеть", - заявил председатель исполкома Нацсовета реформ.

В это время в дискуссию вклинился Чаплыга, заявивший, что заступится за Гудыменко, "хотя я был против него", поскольку они "по разные стороны барикад".

В ответ на это Саакашвили сказал Чаплыге "заткнуться".

Как сообщалось, в январе произошла драка между депутатами Харьковского горсовета. Анатолий Жидков из партии "Нові обличчя" набросился на Дениса Штеймана из ОПЗЖ.

А в середине мая бывший и действующий нардепы Олег Барна и Дмитрий Соломчук устроили драку в прямом эфире.