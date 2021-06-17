"Расстрелять ОПЗЖ": нардепы сцепились прямо у трибуны Рады (фото, видео)

В четверг, 17 июня, в сессионном зале Верховной Рады произошла драка.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".

Потасовка началась возле трибуны после того, как нардеп Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности закончится, когда расстреляют ОПЗЖ".

В результате, представители оппозиционной политсилы двинулись к трибуне, туда же в защиту Потураева вышли и "слуги народа". Произошла драка.

В итоге, Потураев таки извинился за свои слова о расстреле коллег из ОПЗЖ. А представитель этой политсилы Нестор Шуфрич заявил, что его однопартийцы, которые являются членами комитета гуманитарной политики, не будут участвовать в заседаниях комитета, пока его главой будет Никита Потураев.

Напомним, 15 июня Василий Вирастюк в Верховной Раде Украины принял присягу народного депутата, во время чего произошел скандал.