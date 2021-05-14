"Зеленое быдло": бывший и действующий нардепы устроили драку в прямом эфире (видео)

Народный депутат VIII созыва Олег Барна (входил во фракцию "Блок Петра Порошенко") в четверг,13 мая, вечером устроил потасовку с нардепом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком в эфире ток-шоу "Политика без правил" на телеканале "ПравдаТУТ".

Отрывок перепалки политиков с переходом на личности и последующей потасовкой опубликован на Youtube-канале телеканала.

Инцидент произошел во время обсуждения запуска рынка земли в Украине. Сначала политики обменивались словестными выпадами, в ходе которых Барна назвал Соломчука "зеленым быдлом". Тот ответил оппоненту, припомнив ему инцидент в парламенте с тогдашним премьер-инистром Арсением Яценюком, слово за слово и Барна вскочил и накинулся на сидящего на кресле Соломчука.

Разнимать сцепившихся политических деятелей пришлось ведущему, однако даже после окончания потасовки Соломчук продолжил обзывать своего обидчика "быдлотой", а Барна обвинял его во лжи.

В итоге нардеп от "Слуги народа" отказался продолжать участие в ток-0шоу и вызвал на телеканал сотрудников полиции.