"Зеленое быдло": бывший и действующий нардепы устроили драку в прямом эфире (видео)

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Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф скриншот

Народный депутат VIII созыва Олег Барна (входил во фракцию "Блок Петра Порошенко") в четверг,13 мая, вечером устроил потасовку с нардепом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком в эфире ток-шоу "Политика без правил" на телеканале "ПравдаТУТ".

Отрывок перепалки политиков с переходом на личности и последующей потасовкой опубликован на Youtube-канале телеканала.

Инцидент произошел во время обсуждения запуска рынка земли в Украине. Сначала политики обменивались словестными выпадами, в ходе которых Барна назвал Соломчука "зеленым быдлом". Тот ответил оппоненту, припомнив ему инцидент в парламенте с тогдашним премьер-инистром Арсением Яценюком, слово за слово и Барна вскочил и накинулся на сидящего на кресле Соломчука.

Разнимать сцепившихся политических деятелей пришлось ведущему, однако даже после окончания потасовки Соломчук продолжил обзывать своего обидчика "быдлотой", а Барна обвинял его во лжи.

В итоге нардеп от "Слуги народа" отказался продолжать участие в ток-0шоу и вызвал на телеканал сотрудников полиции.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 173

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Драка, Телеканал, Олег Барна, Дмитрий Соломчук.
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