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Четверг, 15.04.2021
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"Что ты тявкаешь": Шуфрич и Камельчук едва не сцепились в прямом эфире (видео)

"Что ты тявкаешь": Шуфрич и Камельчук едва не сцепились в прямом эфире (видео)
09:40 Сегодня Телеграф

Очередную игру на публику продемонстрировали народные депутаты Нестор Шуфрич и Юрий Камельчук. На этот раз они чуть не подрались в прямом эфире.

Инцидент произошел в среду, 14 апреля, во время телеэфира на канале "Україна 24". Шуфрич традиционно рассуждал о том, как Украина виновата во всем перед Россией и о том, что якобы вся вина на нападении лежит на нашей стране. "Слуга народа" Камельчук начал его перебивать. Шуфрич не выдержал и сказал "Что ты тявкаешь?". Также он намекнул, что надо бы вживую свои слова подтвердить, а не просто перекрикивать.

После этого Камельчук и Шуфрич начали демонстративно идти навстречу друг другу в лучших традициях ток-шоу. Однако после пары фраз от ведущих весь их боевой азарт резко сошел на ноль.

Стоит отметить, что иногда между народными избранниками все-таки случаются стычки перед телекамерами. Так в январе произошла драка между депутатами Харьковского горсовета. Анатолий Жидков из партии "Нові обличчя" набросился на Дениса Штеймана из ОПЗЖ. Все началось с банальной перепалки. Депутатам даже пришлось обратиться за помощью к медикам.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Драка, Нестор Шуфрич, Ток-шоу, Юрий Камельчук.
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