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В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть

В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В городском совете Изюма (Харьковская область) произошла драка между депутатами от ОПЗЖ и "Новых лиц". 

Кадры драки обнародованы в местных телеграм-каналах. 

Так в канале ТРУХА говорится, что Анатолий Жидков из партии "Нові обличчя" набросился на Дениса Штеймана из ОПЗЖ. 

В канале ВЕХА показали начало драки с другого ракурса. На кадрах видно, как Штейман проходит с камерой перед депутатами, затем между ним и Жидковым случается словесная перепалка, которая затем перерастает в драку.

Там же обнародовали кадры того, как Жидков после драки получает медпомощь. О состоянии пострадавшего, а также его оппонента не сообщалось. 

Как сообщалось ранее, харьковский политик Михаил Добкин влип в скандал из-за нового ролика

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Все по теме:

Харьковская область, Драка, Изюм, Анатолий Жидков, Денис Штейман.
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