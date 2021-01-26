В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть

В городском совете Изюма (Харьковская область) произошла драка между депутатами от ОПЗЖ и "Новых лиц".

Кадры драки обнародованы в местных телеграм-каналах.

Так в канале ТРУХА говорится, что Анатолий Жидков из партии "Нові обличчя" набросился на Дениса Штеймана из ОПЗЖ.

В канале ВЕХА показали начало драки с другого ракурса. На кадрах видно, как Штейман проходит с камерой перед депутатами, затем между ним и Жидковым случается словесная перепалка, которая затем перерастает в драку.

Там же обнародовали кадры того, как Жидков после драки получает медпомощь. О состоянии пострадавшего, а также его оппонента не сообщалось.

Как сообщалось ранее, харьковский политик Михаил Добкин влип в скандал из-за нового ролика.