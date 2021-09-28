Саакашвілі повертається в Грузію

Квиток в один кінець вже куплений.

У день виборів в Грузії, 2 жовтня, планує прилетіти колишній президент цієї країни Міхеїл Саакашвілі.

Про це він заявив сам на свій сторінці в Facebook.

Крім двохвилинного відео на грузинській, записаного на тлі грузинського прапора і підписаного "Отримав квиток на вечір 2 жовтня 🇬🇪" Саакашвілі запостив в першому коментарі квиток на 2.10 на 19:20 з київського аеропорту Бориспіль.

Квиток Саакашвілі в Грузію

Він буде летіти економ-класом в Тбілісі, куди прибуде о 23:05.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі переїхав з Грузії в Україну, після того, як в його країні проти нього відкрили кримінальні справи. Потім він отримав і позбувся українського громадянства — під час президентства Петра Порошенка. Потім знову його отримав від Володимира Зеленського. У 2020 році він планував повернутися до Грузії для парламентських виборів. Його партія отримала друге місце і 27.14% голосів.

Останнім часом Саакашвілі займав в Україні пост глави комітету з реформ. Як писав "Телеграф" він стверджував, що переслідування його на батьківщині були організовані Росією.