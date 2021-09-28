Рус

Саакашвілі повертається в Грузію

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
277
Кадр з відео Новина оновлена 28 вересня 2021, 07:37
Кадр з відео

Квиток в один кінець вже куплений.

У день виборів в Грузії, 2 жовтня, планує прилетіти колишній президент цієї країни Міхеїл Саакашвілі.

Про це він заявив сам на свій сторінці в Facebook.

Крім двохвилинного відео на грузинській, записаного на тлі грузинського прапора і підписаного "Отримав квиток на вечір 2 жовтня 🇬🇪" Саакашвілі запостив в першому коментарі квиток на 2.10 на 19:20 з київського аеропорту Бориспіль.

Квиток Саакашвілі в Грузію
Квиток Саакашвілі в Грузію

Він буде летіти економ-класом в Тбілісі, куди прибуде о 23:05.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі переїхав з Грузії в Україну, після того, як в його країні проти нього відкрили кримінальні справи. Потім він отримав і позбувся українського громадянства — під час президентства Петра Порошенка. Потім знову його отримав від Володимира Зеленського. У 2020 році він планував повернутися до Грузії для парламентських виборів. Його партія отримала друге місце і 27.14% голосів.

Останнім часом Саакашвілі займав в Україні пост глави комітету з реформ. Як писав "Телеграф" він стверджував, що переслідування його на батьківщині були організовані Росією.

Теги:
#Грузія #РФ #Міхеїл Саакашвілі
Україна відповість на контракт Угорщини з "Газпромом"
Економіка та Фінанси
"Кроки будуть не тільки політичними": Кулеба пообіцяв Угорщині відповідь на контракт з "Газпромом"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна відповість на контракт Угорщини з "Газпромом"
"Кроки будуть не тільки політичними": Кулеба пообіцяв Угорщині відповідь на контракт з "Газпромом"
Дата публікації
Категорія
Донбас, ООС.
На Донбасі українські позиції потрапили під обстріл 8 разів, є поранений: ранкове зведення ООС
Дата публікації
Категорія
Торгові мережі Великобританії страждають через збої в поставках товарів
Британці цілком серйозно можуть залишитися без їжі: причиною тому відсутність вуглекислого газу
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?
Дата публікації
Категорія
Будівля німецького парламенту
Підсумки виборів в Німеччині: що важливо зрозуміти Україні