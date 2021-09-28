Укр

Саакашвили возвращается в Грузию

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кадр из видео Новость обновлена 28 сентября 2021, 07:37
Кадр из видео

Билет в один конец уже куплен.

В день выборов в Грузию, 2 октября, планирует прилететь бывший президент этой страны Михеил Саакашвили.

Об этом он заявил сам на свой странице в Facebook.

Кроме двухминутного видео на грузинском, записанного на фоне грузинского флага и подписанного "Получил билет на вечер 2 октября 🇬🇪" Саакашвили запостил в первом комментарии билет на 2.10 на 19:20 из киевского аєропорта Борисполь.

Билет Саакашвили в Грузию
Билет Саакашвили в Грузию

Он будет лететь эконом-классом в Тбилиси, куда прибудет в 23:05.

Напомним, Михеил Саакашвили переехал из Грузии в Украину, после того как в его стране против него открыли уголовные дела. Затем он получил и лишился украинского гражданства - во время президентства Петра Порошенко. Затем снова его получил от Владимира Зеленского. В 2020 году он планировал вернуться в Грузию для парламентских выборов. Его партия получила второе место и 27.14% голосов.

В последнее время Саакашвили занимал в Украине пост главы комитета по реформам. Как писал "Телеграф" он утверждал, что преследования его на родине были организованны Россией.

Теги:
#Грузия #РФ #Михеил Саакашвили
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