Прийшла не за коханням? У мережі помітили цікавий момент із переможницею "Холостяка-13"

Зараз в Інни вже понад 68 тисяч підписників

У п’ятницю, 27 грудня, відбувся фінал романтичного шоу "Холостяк-13", головним героєм якого став ветеран війни Олександр Терен. У фіналі він вибирав між двома учасницями, і бажану обручку отримала Інна Белень.

Протягом шоу особисті сторінки всіх дівчат в Instagram були загальнодоступними, у тому числі Інни. Але після виходу фіналу та оголошення переможниці дівчина закрила свій акаунт.

Журналістка Мар’яна П’єцух помітила цей цікавий момент, наголосивши, що переможниця "Холостяка" оперативно закрила особистий акаунт, щоб набрати тисячі підписників та почати заробляти на рекламі. До речі, всього за кілька годин кількість фоловерів Інни справді збільшилася і зараз за її життям в Instagram спостерігає 68 тисяч людей.

Інна Белень закрила свій Instagram

У дівчини у шапці профілю вказаний контакт, куди можна звертатися для співпраці з реклами. У ньому Інна розписала головні правила, яких слід дотримуватись рекламодавцям.

Зазначимо, що Інна Белень – 28-річна волонтерка, бізнесвумен, викладач та перекладач німецької мови. Дівчина родом із Харкова, вона прийшла на проєкт, заявивши, що не боїться викликів і вірить, що Олександр Терен саме та людина, яку вона шукає.

Інна Белень та Олександр Терен

На своїй сторінці в Instagram дівчина після перемоги у фіналі написала, що їхній шлях на проєкті був складним, але Олександр вибрав її серцем. Інна подякувала всім за підтримку та пообіцяла незабаром поділитися з підписниками більшою інформацією. Втім, чи залишився Олександр разом з Інною після проєкту наразі невідомо.

Інна Белень стала переможницею Холостяка

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