Біганина по даху, депортація й образи: чим запам’ятався Саакашвілі, який обіцяв Україні "грузинські" реформи

В Україні Саакашвілі очолював Виконавчий комітет Національної ради реформ

У четвер, 1 жовтня, Міхеіл Саакашвілі заявив, що вперше за вісім років повернувся в Грузію. І хоч підтвердження цієї інформації досі немає, ми вирішили згадати політичний шлях колишнього грузинського президента в Україні. Адже є що згадати: бігання по даху, депортація, прорив кордону, політичні амбіції, гасла і обіцянки... Про все поступово.

Епопея з паспортами

Саакашвілі, прихильник Євромайдану, в лютому 2015 року став радником п’ятого президента України Петра Порошенка й очолив новостворену Дорадчу міжнародну раду реформ України. У травні ж Порошенко дає добро на видачу Саакашвілі українського паспорта. Так той лишається без громадянства Грузії, після чого стає главою Одеської обласної державної адміністрації. Незабаром політик починає виступати з критикою влади, зокрема, вступає в конфлікт з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. На одному із засідань Ради реформ, яке стосувалося тривалого конфлікту команд губернатора Одеської області та тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка, у них відбувається сутичка — з криками і нецензурними образами. Аваков навіть кидає в Саакашвілі стакан.

З 2016-му Саакашвілі йде у відставку, починаючи відкрито виступати проти тодішнього президента і його команди. Під Радою тоді проходили протести, що переростали в зіткнення.

У липні 2017 року Порошенко позбавляє Саакашвілі українського громадянства. В той момент політик перебував в США. У вересні Саакашвілі робить спробу прорватися через польсько-український кордон, заручившись підтримкою своїх прихильників. На його бік стали й опозиційні політики, серед яких — Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко та Міхеїл Саакашвілі на кордоні України і Польщі. Фото: bbc.com

В ході зіткнення з прикордонниками були постраждалі. Правоохоронці звинувачують Саакашвілі в незаконному перетині держкордону.

Потім Саакашвілі оголошують в розшук, інкримінуючи ряд статей ККУ. Йшлося про нібито підготовку державного перевороту, що спонсорується олігархом-втікачем Сергієм Курченком. У наданні статусу біженця, звичайно, відмовлено.

Скандальна депортація Саакашвілі в Польщу

5 грудня до квартири Саакашвілі в Києві прийшли з обшуком правоохоронці. Реакція політика була несподіваною: він забрався на дах восьмиповерхівки і погрожував зістрибнути, якщо спецпризначенці його схоплять. На місці знаходилися підрозділи СБУ, в тому числі бійці "Альфа", ДПУ, МВС і Нацгвардії.

Саакашвілі ховається від силовиків на даху. Фото: Unian.net

Не обійшлося без сутичок з десятками прихильників, які прийшли до будинку Саакашвілі. Все ж силовики затримали політика і помістили в автобус. Але руху транспорту завадили: шлях перекрил натовп. Прихильники розбили вікна транспорту і витягли затриманого. Поширеною була версія про те, що силовики відпустили Міхо "за командою згори".

12 лютого бійці спецпідрозділу Державної прикордонної служби таки затримали політика в ресторані біля офісу його партії.

13 лютого 2018 року Саакашвілі повернули до Польщі на літаку за процедурою реадмісії.

У травні 2019 роки вже новий президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство. Політик тут же прибув до нашої країни, де його, за традицією, вітали прихильники і журналісти.

Повернення Саакашвілі. Фото: facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili

Саакашвілі та Нацрада реформ

Зеленський призначає Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Напередодні його розглядали як кандидата на посаду віце-прем’єр-міністра з реформ, але на це різко відреагувала Грузія, відкликавши посла.

За словами гаранта, від діяльності відомства він очікує рішучих реформ, перш за все — у сфері бізнесу і на митниці.

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Про результати роботи Нацради з реформ йдеться в річному звіті на сайті Офісу Національної ради реформ.

У звіті наголошують на відкритті ряду регіональних відділень. Серед результатів перераховані зустрічі, обговорення, презентації. Що стосовно реформ, то зазначено так: "56 реформ — в роботі". Наприклад, розроблені пакети законопроєктів щодо реформ ДАБІ, підключення до електромереж, надрокористування та лісових ресурсів.

Одне з засідань Нацради реформ. Фото: president.gov.ua

Крім того, "реформатори" провели всього три засідання. На них обговорювали всілякі реформи, необхідні нашій країні. На одному такому був присутній і президент. Тоді Зеленський порівняв роботу Ради реформ і РНБО, мовляв, остання показує підсумки і дає фідбек, на відміну від відомства Саакашвілі. Оскільки видимих результатів роботи Нацради реформ під керівництвом Саакшвілі поки що немає.

Участь Саакашвілі у виборах

Саакашвілі висуває свою партію "Рух нових сил" на позачергові парламентські вибори в Україні. Події передували рішення суду й апеляції. У підсумку на виборах до ВРУ його "Рух" не подолав і прохідний бар’єр в 5%.

Додамо, що до рішення Саакашвілі пробувати свої сили в голосуванні з самостійної політсилою він відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка. Йшлося про перспективу союзу з партією "Удар".

Партія Саакашвілі "Рух Нових сил". Фото: facebook.com/RukhNovykhSylMikhailaSaakashvili

Встиг за цей час Саакашвілі взяти участь і в грузинських виборах. Так, в 2020 році на парламентських виборах "Сила в єдності" — об’єднання опозиційних сил, в яку також входить "Єдиний національний рух", очолюване Саакашвілі, отримала близько 27%. Перемогу взяла провладна партія "Грузинська мрія — демократична Грузія" (48,15%).

Саакашвілі та скандали

Саакашвілі регулярно з’являється в стрічках новинах як один з учасників скандалів і конфліктів, в тому числі, завдяки своїм емоційним висловлюванням. Згадати тільки його "реп" про "бариг". Кілька яскравих епізодів відбулися і за останні роки.

Так, Саакашвілі публічно обмінявся образами з міністром фінансів Сергієм Марченком. Останній назвав політика "шулером з великої дороги" і "приїжджим гастарбайтером". У відповідь він отримав порцію "люб’язностей": "комашка, котра прокралася" і "нікчемність".

Крім того, політик виразно відреагував на питання про його доходи в ефірі одного з ток-шоу. На слова голови партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка про те, що Саакашвілі в останній раз заповнював декларацію в 2019 році та ймовірно приховує доходи, той не забарився з відповіддю. Політик порадив "зайнятися своєю країною" і заявив, що не потерпить звинувачень від "якогось нікчеми".

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Одного разу, наслідуючи приклад Дмитра Гордона з його шоколадом, Саакашвілі приніс в студію телепрограми вино з власного виноградника. А до цього він прийшов на програму до Савіка Шустера з щуром в клітці — це була метафора на "бюджетних щурів, які з’їдають економіку України".

Де зараз Саакашвілі

У Грузії Саакашвілі числиться в розшуку. Його звинувачують в насильницькому розгоні протестів 2007 року, розкраданнях і нападі на депутата. Сам Саакашвілі заперечує це, вважаючи, що справи сфабриковані.

Як повідомила "Телеграфу" прессекретар Саакашвілі Дарина Чиж, зараз політик перебуває в Батумі. Однак нещодавно з’явилася інформація, що він все ще може перебувати в Україні.

Якщо ж він до цих пір в Україні, то виліт до Грузії запланований на вечір 2 жовтня. Політик навіть встиг повідомити, чим він збирається зайнятися в Грузії.