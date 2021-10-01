Біганина по даху, депортація й образи: чим запам’ятався Саакашвілі, який обіцяв Україні "грузинські" реформи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 58
В Україні Саакашвілі очолював Виконавчий комітет Національної ради реформ
У четвер, 1 жовтня, Міхеіл Саакашвілі заявив, що вперше за вісім років повернувся в Грузію. І хоч підтвердження цієї інформації досі немає, ми вирішили згадати політичний шлях колишнього грузинського президента в Україні. Адже є що згадати: бігання по даху, депортація, прорив кордону, політичні амбіції, гасла і обіцянки... Про все поступово.
Епопея з паспортами
Саакашвілі, прихильник Євромайдану, в лютому 2015 року став радником п’ятого президента України Петра Порошенка й очолив новостворену Дорадчу міжнародну раду реформ України. У травні ж Порошенко дає добро на видачу Саакашвілі українського паспорта. Так той лишається без громадянства Грузії, після чого стає главою Одеської обласної державної адміністрації. Незабаром політик починає виступати з критикою влади, зокрема, вступає в конфлікт з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. На одному із засідань Ради реформ, яке стосувалося тривалого конфлікту команд губернатора Одеської області та тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка, у них відбувається сутичка — з криками і нецензурними образами. Аваков навіть кидає в Саакашвілі стакан.
З 2016-му Саакашвілі йде у відставку, починаючи відкрито виступати проти тодішнього президента і його команди. Під Радою тоді проходили протести, що переростали в зіткнення.
У липні 2017 року Порошенко позбавляє Саакашвілі українського громадянства. В той момент політик перебував в США. У вересні Саакашвілі робить спробу прорватися через польсько-український кордон, заручившись підтримкою своїх прихильників. На його бік стали й опозиційні політики, серед яких — Юлія Тимошенко.
В ході зіткнення з прикордонниками були постраждалі. Правоохоронці звинувачують Саакашвілі в незаконному перетині держкордону.
Потім Саакашвілі оголошують в розшук, інкримінуючи ряд статей ККУ. Йшлося про нібито підготовку державного перевороту, що спонсорується олігархом-втікачем Сергієм Курченком. У наданні статусу біженця, звичайно, відмовлено.
Скандальна депортація Саакашвілі в Польщу
5 грудня до квартири Саакашвілі в Києві прийшли з обшуком правоохоронці. Реакція політика була несподіваною: він забрався на дах восьмиповерхівки і погрожував зістрибнути, якщо спецпризначенці його схоплять. На місці знаходилися підрозділи СБУ, в тому числі бійці "Альфа", ДПУ, МВС і Нацгвардії.
Не обійшлося без сутичок з десятками прихильників, які прийшли до будинку Саакашвілі. Все ж силовики затримали політика і помістили в автобус. Але руху транспорту завадили: шлях перекрил натовп. Прихильники розбили вікна транспорту і витягли затриманого. Поширеною була версія про те, що силовики відпустили Міхо "за командою згори".
12 лютого бійці спецпідрозділу Державної прикордонної служби таки затримали політика в ресторані біля офісу його партії.
13 лютого 2018 року Саакашвілі повернули до Польщі на літаку за процедурою реадмісії.
У травні 2019 роки вже новий президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство. Політик тут же прибув до нашої країни, де його, за традицією, вітали прихильники і журналісти.
Саакашвілі та Нацрада реформ
Зеленський призначає Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Напередодні його розглядали як кандидата на посаду віце-прем’єр-міністра з реформ, але на це різко відреагувала Грузія, відкликавши посла.
За словами гаранта, від діяльності відомства він очікує рішучих реформ, перш за все — у сфері бізнесу і на митниці.
Про результати роботи Нацради з реформ йдеться в річному звіті на сайті Офісу Національної ради реформ.
У звіті наголошують на відкритті ряду регіональних відділень. Серед результатів перераховані зустрічі, обговорення, презентації. Що стосовно реформ, то зазначено так: "56 реформ — в роботі". Наприклад, розроблені пакети законопроєктів щодо реформ ДАБІ, підключення до електромереж, надрокористування та лісових ресурсів.
Крім того, "реформатори" провели всього три засідання. На них обговорювали всілякі реформи, необхідні нашій країні. На одному такому був присутній і президент. Тоді Зеленський порівняв роботу Ради реформ і РНБО, мовляв, остання показує підсумки і дає фідбек, на відміну від відомства Саакашвілі. Оскільки видимих результатів роботи Нацради реформ під керівництвом Саакшвілі поки що немає.
Участь Саакашвілі у виборах
Саакашвілі висуває свою партію "Рух нових сил" на позачергові парламентські вибори в Україні. Події передували рішення суду й апеляції. У підсумку на виборах до ВРУ його "Рух" не подолав і прохідний бар’єр в 5%.
Додамо, що до рішення Саакашвілі пробувати свої сили в голосуванні з самостійної політсилою він відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка. Йшлося про перспективу союзу з партією "Удар".
Встиг за цей час Саакашвілі взяти участь і в грузинських виборах. Так, в 2020 році на парламентських виборах "Сила в єдності" — об’єднання опозиційних сил, в яку також входить "Єдиний національний рух", очолюване Саакашвілі, отримала близько 27%. Перемогу взяла провладна партія "Грузинська мрія — демократична Грузія" (48,15%).
Саакашвілі та скандали
Саакашвілі регулярно з’являється в стрічках новинах як один з учасників скандалів і конфліктів, в тому числі, завдяки своїм емоційним висловлюванням. Згадати тільки його "реп" про "бариг". Кілька яскравих епізодів відбулися і за останні роки.
Так, Саакашвілі публічно обмінявся образами з міністром фінансів Сергієм Марченком. Останній назвав політика "шулером з великої дороги" і "приїжджим гастарбайтером". У відповідь він отримав порцію "люб’язностей": "комашка, котра прокралася" і "нікчемність".
Крім того, політик виразно відреагував на питання про його доходи в ефірі одного з ток-шоу. На слова голови партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка про те, що Саакашвілі в останній раз заповнював декларацію в 2019 році та ймовірно приховує доходи, той не забарився з відповіддю. Політик порадив "зайнятися своєю країною" і заявив, що не потерпить звинувачень від "якогось нікчеми".
Одного разу, наслідуючи приклад Дмитра Гордона з його шоколадом, Саакашвілі приніс в студію телепрограми вино з власного виноградника. А до цього він прийшов на програму до Савіка Шустера з щуром в клітці — це була метафора на "бюджетних щурів, які з’їдають економіку України".
Де зараз Саакашвілі
У Грузії Саакашвілі числиться в розшуку. Його звинувачують в насильницькому розгоні протестів 2007 року, розкраданнях і нападі на депутата. Сам Саакашвілі заперечує це, вважаючи, що справи сфабриковані.
Як повідомила "Телеграфу" прессекретар Саакашвілі Дарина Чиж, зараз політик перебуває в Батумі. Однак нещодавно з’явилася інформація, що він все ще може перебувати в Україні.
Якщо ж він до цих пір в Україні, то виліт до Грузії запланований на вечір 2 жовтня. Політик навіть встиг повідомити, чим він збирається зайнятися в Грузії.
- Дата публікації
-
- Категорія
-